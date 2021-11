I Newcastle, den beste måten for Eden Hazard? “Han vil spille under Eddie Howe”

Resultatet av studien hos Real Madrid virker mer og mer uunngåelig for Eden Hazard. I flere uker måtte den røde djevelen nøye seg med bit for bit og noen kampsnacks på benken, og Carlo Ancelotti gikk med på å ta ham med i kampen. I følge showet El Sringuito Belgia er en side i Madrid-klubben Og gamle bein skal ikke dannes der.

Hvorfor ikke i Newcastle? Nord-England-klubben ble kjøpt av Saudi Investment Fund for noen uker siden og ønsker å forsterke seg i vinter. Mens han venter på neste overgangsvindu, har Macbeth allerede annonsert Eddie Howes nye trener.

For tidligere England-spiller Jack Wilshere, et godt alternativ til sviskene i Newcastle: “Hazard vil jobbe under Eddie Howe”, fortalte han til TalkSPORT. Den tidligere Arsenal-spilleren hadde en ny Macbeth-trener under sin kommando i Bournemouth. “Han var god med meg og hjalp meg mye. Det var vanskelig fordi jeg kom fra en stor klubb som Arsenal. Hazard er fortsatt på et annet nivå, men han er en trener som vil at du skal spille for ham.”