I Nord-Korea er de siste valgresultatene overraskende: «første gang siden 1960-tallet»

«Totalt 27.858 arbeidere, bønder, intellektuelle og byråkrater ble valgt som nye representanter til provins-, kommune-, distrikts- og distriktsforsamlinger under lokale regjeringsvalg som ble holdt søndag. Det melder det nordkoreanske sentralnyhetsbyrået (KCNA). En kontroversiell avstemning fra et demokratisk synspunkt da det ikke var noen rival. Velgere kan bare godkjenne eller avvise nominasjonen av Labour-kandidater.

På provinsnivå stemte 99,91% for og 0,09% mot. I by- og distriktsforsamlingene stemte 99,87% for kandidatene og 0,13% mot. Det er første gang Nord-Korea har avslørt prosentandelen av negative stemmer, en overraskende start på åpenhet. «Vi bør se på dette som et alternativ for å vise at innbyggerne kan uttrykke sine synspunkter ordentlig ved valg, men vi er langt fra å garantere stemmerett. En sørkoreansk minister forklarer anonymt Korea Times.

Merk at prinsippet om hemmelig avstemning ikke respekteres. To stemmeurner, en for godkjenning av kandidater og den andre for avvisning, er synlig for alle. Så det er veldig enkelt å vite hva noen stemte på.