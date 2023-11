I Norge avslutter nedrykk kamp med Ultras på tribunen – Elitesserien – J27 – Rosenborg-Molde (3-1)

Det er ingen som ikke er satar…

Norgesmesterskapet, Elitzerion, har absolutt et av årets høydepunkter: Ikke på banen, men på arenaen. Det hele startet med en dårlig gest av Ole Chater, historiens helt. Den 27 år gamle spissen, som satt på innbytterbenken under kampen mellom laget hans Rosenborg og Molte, la egentlig ikke merke til en feil gjort av Matias Lovic i nærheten av innbytterområdet og avgjorde. Skyv den skyldige. Et tilsynelatende smart trekk førte til at han ble sendt ut før pause (Lovic fikk også rødt), men det tillot ham å tilbringe resten av kvelden på tribunen.

… og etter å ha blitt utvist fra benken går Ole Sæter på tribunen for å blusse med fansen 😅 pic.twitter.com/tY95vnLJRt — TV 2 Sport (@tv2sport) 5. november 2023

Sater midt under ultras tok føttene og gjorde hoveddelen. Røykgranater i hånden, mikrofon for å synge sanger og bilder med ultras hette: han eksploderte til glede for sine støttespillere. Han har en flott sesong, og scoret 8 mål på 12 ligakamper. Selv uten ham vant laget hans (3-1).

Ikke verdt det for Jean-Michel Alas heller.

Jean Michel #AulasRøykbombe i hånden på slutten av møtet 🔥 pic.twitter.com/1EEVY7blCT — Inside Gones (@InsideGones) 17. desember 2017

C3: Fribourg og Betis stiller opp, bekrefter West Ham