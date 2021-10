I Norge ble Braun -spillerne filmet på stadion / Norge / SKBron / 16. august 2021 / SOFOOT.com midt i en vanvidd

Sist mandag kveld var det mer festlig enn forventet for noen av spillerne fra en klubb kjent av SK Bran, State Renoys (møtte i C3 -puljer i 2007) og OM (C1 -kvalifisering i 2008). Ifølge den norske avisen Bergens Tidende, Inviterte tolv klubbspillere fire kvinner til arenaen for vanviddet. Etter å ha forlatt alle telefonene for å unngå å bli filmet, tenkte disse smarte barna ikke engang på Bran Stadiums overvåkningskameraer, som ble filmet non-stop. Spesielt ville de ha fanget seksuelle forhold i garderoben. Tilskuerne ville ha gått rett på plenen før kvelden ble avsluttet klokken fem om morgenen. En gal kveld som startet med en enkel treningsøkt før du fortsatte til en restaurant og deretter på et nattklubb.

«Det er ganske enkelt, Sa kaptein Daniel Peterson. Dette er første gang i mitt liv at jeg har støtt på en slik sak. ” Daglig leder Vibeke Johannesen har bekreftet at klubben er klar til å tillate de ansvarlige: “Det er ikke godkjent av klubben. Det er veldig alvorlig, og vi diskuterte det med dem. Det er ikke sånn at vi ønsker å fremstå som en klubb.” Men det er et problem. De fleste av lagets stjerner vil være involvert, og å suspendere dem kan sette den atletiske statusen i fare. Spesielt SK Bron ligger allerede på sisteplass i mesterskapet. Enten det er en sjanse eller ikke, vant nordmennene sin første Elitekamp mot Sandford søndag (3-2) i slutten av mai.

E.G.