I Norge blir Albert og Charlene fra Monaco forelsket som aldri før

Kronprins Jack og prinsesse Gabriella, som reiste til Oslo med barna, ble tett fulgt av Albert II av Monaco og kona Charlene. En mulighet til å kategorisk undertrykke rykter.

Det er en rask tur. Denne onsdagen 22. juni 2022 Prins Albert II av Monaco Og dette Prinsesse Charlene Besøk Kong Harald V og kl Dronning Sonja. Det monegaskiske paret ble først ønsket velkommen til en privat lunsj i de kongelige hagene i Piccadilly.

James Og Gabriella er på tur og ikke forlater morssiden, er dette deres første offisielle utenlandsreise siden hun kom tilbake fra bedring. Også rundt bordet: The Kronprins Haakon av NorgeDe Kronprinsesse Mette-Marit i tillegg til Prinsesse Martha Louise.

Prins Haakon av Norge tilbrakte dagen med familien til Albert II av Monaco. © ABACAPRESS.COM Jacques og Gabriella fra Monaco holder hender! © Marius Gulliksrud/Stella Pictures/ABACPRESS.COM Prins-tvillinger er uatskillelige. © Marius Gulliksrud/Stella Pictures/ABACPRESS.COM Charlene fra Monaco har økt fokuset på datteren sin mangfoldig. © Marius Gulliksrud/Stella Pictures/ABACPRESS.COM

Ettermiddagen er viet et besøk på Frammuseet, som fordyper besøkende i polarutstillingenes historie. Når de går ut av bilen, utveksler Albert og Charlene uventet og spontant et kyss til glede for publikum.

Albert II og Charlene av Monaco er veldig forelsket i Oslo. © ABACAPRESS.COM

I følge med kronprins Haakon, ser Albert II og hans familie gjennom utstillingen som ble arrangert til ære for prins Albert I, stamfar til den nåværende regjerende prinsen, en anerkjent oppdagelsesreisende og leder av mange vitenskapelige ekspedisjoner, spesielt til Svalbardskjærgården, ved portene. Nordpolen, mellom 1898 og 1907.

Den fyrste familien grunnla utstillingen til ære for Albert IR Monacos hundreårsjubileum feires i år. © ABACAPRESS.COM

Gabriella ser ømt på moren. © Marius Gulliksrud/Stella Pictures/ABACPRESS.COM

Prins Albert II var til og med i stand til å snakke med etterkommerne av besetningsmedlemmene som fulgte Albert I på den tiden. «Min oldefar ønsket at Monaco skulle ha et maritimt institutt med et klart oppdrag: å fremme, elske og beskytte havet», sa den regjerende prinsen. «I dag ser vi hvor relevant og fremtidsrettet den visjonen var.»