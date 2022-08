I Norge, det andre gode livet til oljeplattformer

I Stord kommune venter tre enorme og utrangerte blokker på til sammen 40.000 tonn materiell. makulert Og redusert i stykker. Og bør være 98 % resirkulert. «Hvis du kommer tilbake hit om et og et halvt år, vil du ikke se noe«, forsikrer, med hjelm på hodet, Sturla Magnus, seniorleder i Aker Solutions, et konsern som spesialiserer seg på bygg og anlegg.Olje- og gassanleggs men i å fjerne dem.

Bak ham er arbeidere opptatt rundt tre giganter: Kita-depotet, stengt i 2020, og to fra Valhall-depotet, fortsatt i drift, men det er deres dag. Etter å ha utført sikkerhetsinspeksjoner, Elektrisk utstyr Og så Farlige materialer Asbest etc trukket tilbake Før de andre er de store skjellene nå tomme og leveres Saks Mekaniske giganter.

Blant det mest verdifulle og allestedsnærværende avfallet, titusenvis av tonnStål av høy kvalitet Kan gjenbrukes i nye lokaliteter, industristrukturer eller offshore vindturbiner.

«Det er stål som tåler Nordsjøværets påkjenninger. Det er nok å si, den beste«, forklarer Thomas Nygaard.

Selv i dag, hvis selskapet bygger flere oljeinstallasjoner enn det river, fremhever det fordelene ved slik resirkulering. I følge ulike estimater representerer ett kilo resirkulert stål mellom 58 og 70 % mindre klimagassutslipp enn et kilo splitter nytt stål.