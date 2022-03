I Norge en europeisk sikkerhetsvekt

22. mars startet kulderesponstreningen her. En stor manøver for å forene 30 000 soldater fra nord til sør i dette landet i Europa. Selvfølgelig nordmenn, men polske, portugisere, spanjoler, tyskere og 3000 franskmenn. Så, med denne spesialiteten, foregår det i det åpne miljøet, i utkanten av leiligheter og på hovedveier. Så noen ganger er det interessant å bo gjemt i smugene til disse trehusene eller med parader foran hager, rett fra Karen Fosmins Nair-romaner.

ansikt til ansikt

Utover historien er denne øvelsen positiv fremfor alt annet Krigen i Ukraina, En bestemt dimensjon. Riktignok var møtet planlagt i to år, før Kreml begynte sin offensiv mot Mester Kiev. Likevel er det uttalte formålet direkte gjenklang med kampene fra Kharkiv til Odessa. Faktisk, hvis NATO-allierte hadde samlet så mange ressurser i Norge, ville det vært trening for en spesiell krig fremfor alt annet: «balansert krig». Direkte konflikt mellom to stater; Styrkene deres kolliderer front mot front.

De siste årene har imidlertid muligheten for denne katastrofen vært den mest etterlengtede av alle, og den russiske invasjonen av Ukraina har bekreftet dette instinktet på den mest plutselige og brutale måten. I denne forbindelse, hvis den russiske offensiven hadde gjenreist NATO, spesielt ved å sende den ut, ville den klart ha styrket den østlige delen av Europa. Franske og belgiske tropper i Romania, Denne Cold Response-opplæringen er i forlengelsen et av svarene på denne konflikten. I Norge jobbet de allierte faktisk i et «ukrainsk» miljø, og eskalerte den offensive og defensive fasen. Det er vanskelig å være mer eksplisitt.

Dødelig bakholdsangrep

Det er i denne sammenhengen3Og Mets» husarregiment har stasjonert sine pansrede kjøretøyer. Torsdag, i Rena i den sørøstlige delen av landet, var oppdraget hans å bremse mer tungt bevæpnet norsk fremgang. Hvis disse linjene spilles til slutten, det vil si til den ene eller den andre – imaginære – blir ødelagt, er det til denne prisen kreftene mot den ynkelige naturen til den symmetriske krigen oppstår: «Den vanlige fienden har det samme. offiser Jean-Baptiste insisterer fra tårnet på sin AMX 10RC.

Til regimentets stolthet den dagen ødela leoparden en kolonne med stridsvogner, men var veldig sterk i markedet. Men det siste bakholdet ved utgangen av en sving førte til at de døde. «Hvis vi kan finne ut hva fienden vil gjøre, kan vi gå ett skritt lenger enn ham, og hvis vi kan få innsatsen tilbake, kan vi sette oss i en posisjon til å vinne», forstår general Jean-Philippe Lerox. , sjef for det fransk-tyske regimentet, som gjennomfører hele øvelsen.

Oppgaven som ble tildelt mennene fra den 13. bataljonen av alpejegere fra Barbie i Savoy var å forutse, overraske og konfrontere fiendens bevegelser. Omtrent tretti kilometer nordøst for Rena, i bjørkeskogen med utsikt over den store frosne innsjøen Oceanszone, går disse ekspertene videre på ski i dyp snø. Deres formål: å etablere en forsvarslinje for å hindre en ny norsk fremrykning og å sette i gang et motangrep.

Hvis natten er kort, med noen timers søvn, under stjernene, i en grunnleggende pivot, begynner de dagen med å grave opp krigsposter, inkludert en som er tildelt Eriks-missilet. Etter hvert ser denne bakkestasjonen ut som et isfort.

Alliansens enhet

Men bak det tar en annen arkitektonisk, men likevel politisk, form: enheten til de allierte. I etterkant av angrepet på Ukraina var ett av svarene mot Vladimir Putin dette: Innenfor NATO eller EU prøver medlemslandene å snakke med én stemme. Enestående sanksjoner har blitt innført mot Moskva, en av de mest frittalende demonstrasjonene. Også i Norge bidro Gold Response enda en del til behovet for europeisk beskyttelse, og rystet denne evige sjøslangen mer enn 3 år gamle hanner.Og Husarenes regiment kunne regne med støtte fra spanske enheter.