I Norge er en øygruppe bebodd av russere og ukrainere involvert i konflikter

Svalbardskjærgården i Norge er et særtilfelle i sammenheng med økte spenninger i sammenheng med den russisk-ukrainske konflikten. Selv om det de facto er et territorium under Norges suverenitet siden Spitsbergen-traktaten i 1920, har øygruppen en autonom status og Russland har autorisasjon til å utnytte naturressursene. Men siden februar 2022 har situasjonen eskalert på Svalbard, spesielt i Barendsburg, den nest mest folkerike byen i Ishavsøygruppen, heter det i rapporter. Verge Sendes av Geo tirsdag 10. oktober 2023.

Russiske militærparader

For å være sikker er de 400 innbyggerne i denne gruvelandsbyen nesten alle ukrainere eller russiske. Imidlertid var det forhold opp gjennom årene «Bemerkelsesverdig varmtMed sine norske naboer Longyearbyen åpner en rekke arrangementer for kulturutveksling. Men etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, ble øygruppen gjort krav på av Russland, noe som kompliserte forholdet mellom de to samfunnene.

Norsk avis Foreldre følger med Ved å organisere to militærparader i mai og juli 2023, først til minne om den sovjetiske seieren over Nazi-Tyskland og deretter til minne om marinens dag, ble den økte russiske tilstedeværelsen i øygruppen annonsert. Opplevd innsats «Nasjonalistiske handlingerTerje Aunevik, leder av Venstres gruppe i kommunestyret, men det blir kun arrangementer. «TradisjonellIfølge russiske tjenestemenn.

Et geopolitisk spørsmål

Som et resultat har turer i regi av Norge til de russiske bosetningene på Svalbard, levert av det offisielle turistkontoret Visit Svalbard, tatt slutt. Separat ble det arktiske reiseselskapet Grumond, et Barendsburg-reisebyrå eid av den russiske kullgruvearbeideren Arctic Kol, vurdert av Visit Svalbard. «Den russiske regjeringens høyre hånd er strukket ut.

Norge ser ut til å ta mer og mer hensyn til den geopolitiske betydningen av Svalbard og hele polarsirkelen. NRK 38 sies å være knyttet til russiske etterretningsagenter « Til de nordiske lands ambassader. Torsdag 5. oktober møttes to høytstående norske og russiske tjenestemenn til diskusjoner «GrensesamarbeidI følge Reuters.