I Norge er et kontroversielt hvalfangstprosjekt suspendert på grunn av hvaldrukning.

Et kontroversielt forskningsprosjekt om hørselen av hvaler er midlertidig suspendert i Norge etter at hvalen druknet, meldte forskere onsdag (7. juni), og fikk kritikk fra fordømte dyrerettighetsaktivister. «Grusomme og meningsløse eksperimenter».

Prosjektet Norges Naturvernforskningsinstitutt (FFI), som skal gjennomføres hver sommer fra 2021 i samarbeid med US National Marine Mammal Foundation, innebærer fangst av vågehval i Lofotens skjærgård (nord-vest). Tester før du slipper dem.

Denne vitenskapelige kampanjen har som mål å offisielt samle kunnskap «Sett grenser for menneskeskapt støy i havet».Dyret har blitt sterkt fordømt av naturvernere, som anser det som farlig og bekymret for hvalenes velferd.

«Dyrehelse er vår høyeste prioritet»

Natt til 2. til 3. juni skadet dårlig vær riggen og skapte en åpning under nettet som en finnhval sank ned i, sa FFI. «Teorien vår er at hvalen ble fanget i et blynett.»Det sier prosjektleder Petter Kvadsheim i en melding.

Etter at dyret druknet, ble det besluttet en ubestemt pause for å belyse de nøyaktige omstendighetene rundt ulykken, og forankringen av garnene ville bli styrket.

«Målet vårt er å beskytte vågehval og andre bardehval og beskytte dem mot skadelig menneskeskapt støy.»Lagt til av Peter Kwatsheim. «Vi vil fortsette å jobbe. Dyrehelse er vår høyeste prioritet i dette eksperimentet..

Vitenskapskampanjen varer i fire år og varer vanligvis til sommeren 2024.

I 2022 ble en hval sluppet ut på grunn av tegn på stress

I et telefonintervju med AFP beskyldte Peter Kwatschheim hendelsen på dårlig vær fremfor forskningsarbeid og sa at han håpet den kunne gjenopptas. «Om noen få dager».

«Det har aldri blitt gjort før, og det uventede skjer»Han hevdet at etterforskningen pågår «steg for steg» Og «i henhold til timeplanen» Og bare det «mange» Hvaler er nødvendig for å aktivere det.

I det første året dedikert til plasseringstesting, kom bare én hval inn i 2021, men den slapp raskt unna. I 2022 ble en annen hval fanget, men forskere slapp den umiddelbart ut på grunn av tegn på stress dyret viste.

«Grusomme og fåfengte» eksperimenter

American Animal Welfare Institute (AWI) ringte norske og amerikanske myndigheter «Sett en umiddelbar og ugjenkallelig slutt på dette programmet».

«Forskere har mislyktes i tre år med å samle inn data mens de har vært innesperret i store garnmer og utsatt mange hvaler for stress som nå forårsaker døden til en hval,» bemerket foreningen.

I 2021 hadde 50 internasjonale forskere allerede skrevet til den norske regjeringen og protestert mot forskningen.

«Vi advarte om at disse grusomme og unødvendige testene ville føre til hvalenes død, og det er trist at denne stakkars vågehvalen døde før testene i det hele tatt startet.»Danny Groves, talsmann for Whale and Dolphin Conservation Society (WDC), kommenterte.