I Norge er ikke laksemilliardærer kjente

En avgiftsøkning på laks i Norge har gjort oppdrettere sinte. Den offentlige opinionen, derimot, ser det som et forsvarlig tilbakeslag etter en rekke skandaler som sverte sektorens omdømme. Eric Peracazat / Hans Lucas via Reuters Connect



Rapport – Til tross for at den er verdensmester, mye kritisert for sin miljøpåvirkning, blir sektoren utsatt for nye skatter.

Det er en vakker dag på Anevik Fiskefarm, som ligger i en fjord nord for Bodø. Luften er skarp. Fjellet stuper bratt ned i Nord-Atlanteren, hvor ni enorme «bur» står på rekke og rad på 35 meters dyp. «Vi avler totalt 1,6 millioner laks herEn av markedslederne, samlet i sin Cermak-merkede dunjakke, forklarer ansatt Martin Evgen. Målet vårt er å holde dem glade og fete!» Som om de svarer på kommandoen hans, hopper fangene til overflaten for å gripe matpellets, drevet av en dispenser. «Det er et veldig sunt kosthold som inneholder kun 20 % fiskHun tar litt fra en bøtte… Vil du smake den? « Økt skatt Norske oppdrettere som Cermak har en følelse av prestasjon. Halvparten av atlantisk laks som produseres i verden kommer fra norske fjorder. I løpet av de siste tolv månedene har eksporten brakt inn 14 milliarder euro, spesielt takket være…