En statlig etat eid av Klima- og miljødepartementet skal finansiere en rekke prosjekter for Inova-hydrogenfartøyene og fabrikkene som produserer dette drivstoffet i sin grønne form.

Den totale finansieringen er 7 107 millioner. Nesten மில்லியன் vil bli brukt til å designe syv skip som skal kjøre på hydrogen og ammoniakk, og 64 64 millioner til å bygge fem grønne hydrogenproduksjonsanlegg.

«Disse anleggene, som ligger på norskekysten, kan levere grønt hydrogen til førti skip– Det sier Niles Christian Nuxstad, administrerende direktør i Enova.Selskaper som administreres av Everfuel og Nel ASA vil bli utstyrt med en 20 MW elektrolysator.«

Når det gjelder skip vil Enova betale ,7 19,7 millioner til Ferder Tankers for å bygge to ammoniakkdrevne tankskip og to bilskip for det norske selskapet, 14 14,2 millioner for Ocean Infinity for å bygge to hydrogencontainerskip og til slutt 9, 9,3 millioner pr. skip. For å lage et bulkskip drevet av Dahl Bulk brenselceller.

Vinnere av Enova Hydrogen Project