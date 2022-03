I Norge gikk en tidligere KGB-offisers klumpete båt tom for drivstoff – sluppet

Siden begynnelsen av den russiske invasjonen av Ukraina, nær Vladimir Putin, har ikke eieren av «Ragnar» Vladimir Strasalkovsky vært mål for vestlige sanksjoner. Men ingen leverandør gikk med på å selge ham drivstoff som gjør at båten kan forlate havnen, som ligger til kai i Nord-Norge.

De Rockner Vil han endelig veie ankeret? Luksusbåten, som sies å være fast i Arktis og eies av en tidligere KGB-tjenestemann i det russiske oligarkiet, kan ha funnet noe av drivstoffet som nordmennene hadde nektet i flere uker som svar på krigen i Ukraina. Skipet eksploderte i havnen i Norwich, en liten by i Nord-Norge. En annen stor båt hviler på bakdekket, med en omvendt baug, helikopterplattform og matryoshka-leker, hvis mørkegrå fotografi står i kontrast til fotografiet av lasteskipene som kom for å laste mineralene.

Men fremfor alt er identiteten til eieren av lokal interesse: ifølge forskjellige spesialiserte nettsteder tilhører båten Vladimir Stralkovsky. Etter å ha blitt sjef for gruveselskapet Norilsk Nickel, var den velstående 67 år gamle forretningsmannen i kontakt med Vladimir Putin, som han jobbet med for KGB i St. Petersburg. Kalles Leningrad.

«La dem komme hjem»

Hvis det ikke er det Liste over russere som er målrettet av europeiske sanksjoner Deretter Invasjon av Ukraina, Hans nærhet til Kreml-lederen er skremmende. Når Rockner Han måtte fylle bensin i Norwich 15. februar, hvor ingen ønsket å selge ham drivstoff. «Jeg har ingen sympati for oppførselen til russerne i Ukraina. Hvorfor skal vi hjelpe dem? Lederen til Sven Holmlund, en av de lokale leverandørene, argumenterte. «La dem komme hjem på rekke og rad. Eller de vil heve seilene”Det sier han til NRK.

Ute av stand til å returnere til sin egen havn på Malta, vil den 68 meter lange båten plassere bulkleker (amfibiefartøy, jetski, undervannsroboter og snøscootere, gigantisk sklie, engelsk pub, etc.). Må være på sjøen i fem uker nå. Der så han NATO-krigsskip delta i store militære manøvrer som en del av Gold Response 2022-øvelsen som for tiden foregår i Norge. Denne uken delte skipet til det russiske oligarkiet sin pongtong med det italienske hangarskipet. Giuseppe Garibaldi.

Kapteinen på båten, den tidligere Royal Marine, mistet den britiske freden. I et notat han spilte inn i havnen, sa Rob Lancaster til seg selv «Veldig skuffet i den doble posisjonen» Hans norske verter gikk med på å levere de russiske slepebåtene, men han sier han ikke visste hvem som eide den, ikke kommandobåten, ledet av et helt vestlig mannskap. I følge nettstedet Supermodell fanDe Rockner Selges for 69,5 millioner euro.

Utstyr for denne tirsdagen?

Saken gjorde norske myndigheter forlegne, som nesten alle knyttet seg Sanksjoner vedtatt av EU, Men generelt motvillige til å irritere sine mektige russiske naboer. Det er ikke snakk om å fange båten. Det samme gjorde Frankrike, Italia eller SpaniaSiden Vladimir Strazalkovsky ikke er en av de autoriserte personene.

Fiskeriminister Bjனார்rn Schjrn så ut til å sende signaler i denne retningen. — Vi kan alle være enige om at det beste i dag er at båten fortsetter sin vei., sa han til NRK. Ifølge kjeden har en leverandør endelig sagt ja til å selge 300.000 liter diesel, noe som gjør at den kan reise på tirsdag.

Ved Norwich Harbor ventet faktisk et tankskip i nærheten av Rockner og AFP rapporterte at et mannskap på 16 medlemmer var i full produksjon. Men tungene slapper ikke av. Bare én brite, som har lederstillinger, samtykker i å svare logisk på noen spørsmål. Avgår den på tirsdag? Ikke med det første. Hvorfor? Problemer med å fylle drivstoff uklar. Finner ikke flere. «Hele denne situasjonen er absurd.»han sa.