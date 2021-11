Via SudOuest.fr med AFP

Lagt ut 26.08.2021 klokken 16:19.

Oppdatert 26.08.2021 kl 16:21.

Skiltet dukket opp i et turistområde i Norge, hvorfra du kan se den russiske kysten, som pålegger et svært strengt forbud mot overtredere, bøtelagt 290 euro.

Et nytt skilt plassert av fremmede nær den norsk-russiske grensen minner turister om at vannlating i retning Russland er forbudt, fanget av presserende lyst eller skammelige individer – vel smerter i hele kroppen.

Skrevet på engelsk, håndverkstavlen som er plantet på elvebredden som skiller Norge fra Russland, understreker «Ikke tisse i retning Russland» og er plassert ved siden av det offisielle skiltet, som sier at stedet er under CCTV. Av de norske grensevaktene.

“Denne identifikasjonen ble gjort av velmenende personer som advarte om intetanende angrepsadferd,” sa den norske grensekommissæren Jens-Arne Holland, som bekreftet opplysningene på nettstedet Parents Observer.

Lovbrytere vil bli bøtelagt med 3000 kroner (290 euro).

“Angrepsatferd”

Dette stedet er populært blant turister, og ligger ved bredden av Jakobselva, noen få meter unna, hvorfra du lett kan se den russiske siden. “Å urinere i naturen er ikke en skam, men det avhenger av utsikten. Der kommer det inn under loven som forbyr grenseoverskridende angrep,” forklarte Highland.

Spesielt slår norsk lov fast at det er forbudt å «delta seg i grenseangrep rettet mot nabostaten eller dens tjenestemenn». Ifølge Høilund er dets funksjoner å sikre etterlevelse av avtalene som regulerer naboforholdet mellom Norge og Russland, og russiske tjenestemenn har aldri klaget på fakta som denne identiteten varsler om.

Parents Observer minnet imidlertid om at fire personer ble arrestert av norske grensevakter etter å ha kastet stein i Russland for noen år siden og bøtelagt 8.000 kroner for å ha krysset grensen med venstre hånd til en kvinne som ble fanget på kamera i vinter.

Norge holder NATOs nordgrense mot Russland i 197,7 km i Arktis. De to landene har historisk sett hatt gode forbindelser, men disse har blitt anspente siden Russlands invasjon av Ukrainas Krim-halvøy i 2014.