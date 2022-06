Kunstverk i seg selv, The Twist Ligger midt i skogen, og nettopp i skulpturparken til museet. Gistephos, I Jவ்venker, Norge. Designet av teamet Bijarke IngelsDen 60 meter lange og 1000 kvadratmeter store blandingsbrua forbinder de to breddene av Ranselva som en utstillingshall.

Utnevnt av Gistephos-museet, The Twist Gir en ny opplevelse for publikum om hva de skal gjøre «Største moderne skulpturpark i Nord-Europa». Dessuten gjør bygningens rotasjon 90 grader rundt midten det mulig å tilby helt forskjellige rom avhengig av hvor du er på broen. For eksempel i nordenden har publikum vid utsikt over elva.

Et galleri er delt inn i tre steder

«På grunn av den buede formen til glassvinduene skaper dagslysspredning i museet tre distinkte gallerier: et naturlig glødende galleri med vid utsikt i nord; et stort, mørkt galleri med kunstig belysning i sør; og i mellom et skulpturelt rom med en lysstråle som kommer fra taket.»Det forklarer arkitektfirmaet på sine nettsider.