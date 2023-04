Gillian Jornet Romsdal har fullført en bemerkelsesverdig scene hjemme i Alpene i Norge. Katalansk ekstra terrestrisk Syv store topper av massivet ble nådd for en 76,5 km tur og 9 257 m høydeøkning på 21 timer og 28 minutter. I starten av sesongen åpnet han og David Lindgren korridoren på østsiden av Pretint, en nedstigning på 1500 meter som ble tilbudt i 5.6.



Syv topper i Romstal på dagtid



Kilian Jornet søler bønner på sine fjelleventyr. Det meldte han lørdag «Sannsynligvis [s]Den mest episke dagen innen ski » Med forbindelse av de syv hovedtoppene i Romsdalsalpene: Juratindt (1.712 m), Stor Vengedint (1.852 m, høyeste punkt), Kwandalstind, Romsdalshorn (1.550 m), Stor Troldint (1.788 m), Konkan (1.614 m) og dette Troninga (1.544 m).

Med 76,5 km og 9 257 m høyde nådd på 21 timer og 28 timer minutter, går spanjolen på ski, klatrer og løper. Det tok 20 timer og 5 minutter å tilbakelegge 70 kilometer og 7300 høydemeter, et langrenn med tall som kan sammenlignes med de som Mathieu Jacquemout og Benjamin Vetrains oppnådde på Mont-Blanc-massivet i fjor.



«Det var mye vind for å sette litt mer krydder på utfordringen.»Den norske beboeren sa at han var utstyrt med lett utstyr for denne utholdenhetstesten da han forberedte seg på en ny ekspedisjon i Himalaya.

En (veldig) bratt skråning i Pretind