I Norge kan OL-kvinner (allerede) kvalifisere seg til kvartfinalen

OL Women reiser til Braun denne torsdagen kl. 18.45 for dag 4 i gruppespillet i EM. En uke etter en 3-1 seier i første etappe kunne Sonia Bombaysters kvinner toppe gruppen med seier og dermed kvalifisere seg til kvartfinalen. «Problemstillingene er klare«, bekreftet treneren til Lyon, som håper å sikre seg en sekstende seier på rad.»Vi ønsker å avslutte godt i år resultatmessig, men også innholdet i konkurransen vår. Vi ønsker å reise på ferie med ro i sinnet og en følelse av gjennomføring.«.

Teknikeren kan stole på bidraget fra Ada Hegerberg, en ekte stjerne i landet hennes: «Jeg trenger ikke reise til Norge med Ada for å vite hva Ada betyr for kvinnefotballen. Det er veldig tydelig for hele verden å se. Hun er en verdensklassespiller, et ikon for kvinnefotball. Hos Lyon vet vi hvilken betydning hun har i klubben og laget. Vi er glade for å ta del i denne opplevelsen, det er en ære for Ada å komme tilbake til landet sitt og å kunne vise hva Ada Hegerbergs OL er, jeg er sikker på at hun er veldig glad.«.

Og vedkommende sier at han nyter et spesielt øyeblikk: «Det er et privilegium for meg å få dette flotte OL-laget hjem. Nordmenn ser ikke ofte den typen fotball som er i OL. Å bringe talentet og spillerne i OL tilbake til folket mitt er noe som ligger mitt hjerte nært. Jeg sa til lagkameratene mine at vi må spille en god kamp og score mange mål fordi vi vil vise nordmennene god fotball. Teamet vårt er spesielt, og jeg vil at de skal se det i virkeligheten«.

Til tross for alt vil ikke den norske spissen ta lett på denne kampen: «Det er ingen enkel konkurranse, hver seier er vanskelig. Vi har hatt en nesten perfekt start på sesongen og vi ønsker å avslutte året med en flott turnering og en stor seier.«.

Champions League gjenopptas for Lyon 25. januar.