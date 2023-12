I Norge kan smeltende permafrost frigjøre en hittil undervurdert mengde metan.

«Det ser ut til at disse hendelsene strømmer. Et eksempel er det nylig ferdigstilte borehullet ved Longyearbyen lufthavn. Borerne hørte bobler komme fra brønnen. Så vi bestemte oss for å ta en titt bevæpnet med grunnleggende alarmer designet for å være diagnostiske Eksplosive doser Metan, da vi la dem oppå brønnen kom det ut umiddelbart«, utviklet av Dr. Birch En uttalelse.

«Ettersom permafrosten blir tynnere og mer heterogen, kan metan migrere og unnslippe lettere. Fremskynder global oppvarming og forverre klimakrisen«, avslutter han.

En annen studie ble publisert i begynnelsen av desember Naturlig geovitenskap Advarsel på Potensielle metanhydratlekkasjerDette betyr at den faste formen til denne drivhusgassen lagres i dybden Hav. Denne forskningen viser at under virkningen av stigende atmosfæriske temperaturer, vil metanhydrat sannsynligvis også oppløses og «migrere» titusenvis av kilometer. Direkte effekt av vannoppvarming forårsaket av klimaendringer.