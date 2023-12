I Norge kan smeltende permafrost frigjøre hittil undervurderte metannivåer: hva er risikoen?

En studie i Norge tyder på at ansamlinger av naturgass fanget dypt i permafrost er mer vanlig og betydelig enn tidligere antatt. Resultatet av århundrer med boring av brønner for å utvinne fossilt brensel.

I den norske Swabart-øygruppen, som ligger øst for Grønland og i sentrum av Polhavet, akkumuleres metanutslipp fra land på alarmerende nivåer under permafrosten. Dette er konklusjonen av studien publisert i tidsskriftet Grenser i geovitenskap. «Foreløpig er det svært lavt innsig under permafrosten, men faktorer som tilbaketrekning av isbreer og smelting av permafrost vil «løfte lokket» på dette fenomenet i fremtiden, sier Dr. Thomas Birchall, hovedforfatter av studien og forsker ved universitetet. Senter. Svalbard.

Kraftig karbonvask, Permafrost («permafrost» på engelsk) refererer til den isdekkede landmassen som strekker seg til omtrent 20 % av planetens overflate på den nordlige halvkule, hovedsakelig rundt Arktis, mellom Canada og Sibir. Denne jorda forblir permanent frossen i minst to år, og frigjør store mengder CO2, metan og virus! Men global oppvarming bidrar Dette smelter jorda i en alarmerende hastighetDette er bevist av flere studier publisert de siste månedene eller årene.

Sammen med disse truslene er olje- og gassoperasjoner lokalisert nær permafrosten, og akselererer dens smelting. For å kartlegge Svalbards permafrost og identifisere akkumulering av gasser i permafrosten, har forfatterne av dette arbeidet studert nettopp disse borehullene. Forskerne advarer om at disse gassansamlingene endrer seg «mye hyppigere enn forventet». Analyse av atten letebrønner for hydrokarbon boret på Svalbard avslørte at halvparten av dem fant gassansamlinger, rapporterte studien. «Gassen, kombinert med permafrostens relativt unge alder, er bevis på pågående gassmigrasjon over Svalbard», skriver forskerne i en rapport.

«Disse hendelsene ser ut til å være vanlige. Saken om et nylig ferdigstilt borehull nær Longyearbyen lufthavn. Borerne hørte bobling komme fra brønnen, så vi bestemte oss for å ta en titt, bevæpnet med grunnleggende alarmer. For å oppdage eksplosive nivåer av metan – det gikk av umiddelbart når den holdes over brønnen. borte,» forklarer Dr. Birchall. En uttalelse. «Hvis permafrosten blir tynnere og mer heterogen, kan metan migrere og unnslippe lettere, noe som kan akselerere global oppvarming og forverre klimakrisen», konkluderer de.

En annen studie ble publisert i begynnelsen av desember Naturlig geovitenskap advarer om potensielle lekkasjer av metanhydrat, den faste formen av denne drivhusgassen som er lagret dypt i havet. Denne forskningen viser at under virkningen av stigende atmosfæriske temperaturer, vil metanhydrat sannsynligvis også oppløses og «migrere» titusenvis av kilometer. Direkte effekt av vannoppvarming forårsaket av klimaendringer.