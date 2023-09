I Norge kjører alle elektrisk, men drivstofforbruket synker sjelden

Et påfallende paradoks er at i Norge har drivstofforbruket på veiene falt svært lite de siste ti årene. Når hele bilparken elektrifiserer.

Hvem sa at elbilen ville redde planeten og etterlate dette hellige dinosaurekstraktet kalt «olje» dypt i jordskorpen? Absolutt ikke nordmennene. I likhet med Amerika er Norge et land med ekstreme kontraster. På den ene siden fremmer landet sitt «rene» image, det grønne landskapet og ønsket om å gå tilbake til termiske kjøretøy. På den annen side ville ikke et land (eller et monarki) ha de midlene det har i dag, Eller dens levestandard, uten gass og olje. Norge er faktisk ledende innen gassoljeproduksjon. Men å konvertere bilparken til elektrisk har til syvende og sist liten innvirkning på drivstofforbruket i landet.

Gjør som jeg sier, men ikke spesielt som jeg gjør

Elbiler kan løse lokal luftforurensning, men ikke klimakrisen! © Hugo Dupont

Norge har fryktløst støttet Brussels ønske om å forby termiske kjøretøy fra 2035. Realiteten er at dette landet, som har den høyeste gjennomsnittslønnen i Europa, raskt og massivt kan konvertere sin flåte til «elektrisk». Artig, for et land ble samtidig flere nye store prosjekter som gass- og oljeleting og utvinning verifisert i løpet av sommeren…!

Men hastverket etter elektrisitet (90 % markedsandel!) vil praktisk talt ikke gjøre noe for å redusere forbruket av petroleumsdrivstoff i Norge. En fersk studie av Rystat energi Den viser at forbruksnivået for diesel og annet blyfritt drivstoff har vært lineært og har endret seg svært lite gjennom årene. Hvis mindre enn 10 % mellom 2016 og 2023, eksploderte elektrisiteten i Norge.

Hva kan man lære av dette? Hvis privatbilen har en åpenbar andel i forbruket av petroleumsdrivstoff, kan ikke den alene gjøre underverker. At oljeforbruket i Norge ikke har gått ned, er direkte knyttet til forbruket av tungtransport (lastebiler, båter, busser, verktøy osv.) drevet av diesel eller bensin.