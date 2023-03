I Norge, krøll deg sammen i et koselig og art deco Oslo

Alt på Oslos Sommerro maxi-hotel er tiltalende og bildeinspirerende Babylon og de overdådige festene til tidligere Hollywood-produsenter. Spisestue, nordmenn som skåler champagne, det massive takmaleriet som viser Oslos elektrifisering Per Kroch (1889-1965), mest kjent for å male veggmaleriet til FNs sikkerhetsråd i Neu. York. Ovenpå er det 231 rom og suiter i Art Deco-ånd. En klype munifiner og en dæsj tinsel pryder dem. Verker av Adam Greco og Alice Lund, GrecoDeco.

Ved inngangen til Lucy Cafe, Somero. Sebastian S. Bjergvik M Lee for magasinet Du Monde

I rom 516 er parketten i eik, teppet er mykt, sengen er bjørk og putene er med norske blomstermønster. Lysekroner, lampetter og nattbordslamper lyser opp rommet. På badet blir flisgulvet litt varmt. Hvis man vil boltre seg i svømmebassenget, er det to alternativer. Vestkantbadet Spa er et tidligere offentlig badehus, med bad i enkelte leiligheter i Oslo. Også her skapte maleren Per Kroch et flott maleri. Ellers er det utendørs svømmebasseng og badstue på taket. Som en flygende tallerken ble det lagt til ytterligere to etasjer i den opprinnelige bygningen for å gi plass til restaurantene Izakaya og TAK Oslo. Men fra utsiden er all denne skjelingen uoppdagelig. Den røde mursteinsfasaden er streng, nesten diktatorisk. Alt forandrer seg innvendig.

Somero, Somerogata, 1. Etasjerom fra €195 per natt, standardrom fra €315, inkludert frokost.

400 meter unna: Spaser i Royal Park

Statue av Camilla Collette på Slottets eiendom i Oslo. Sebastian S. Bjergvik M Lee for magasinet Du Monde

Kongelige palasser som Buckingham er ikke skremmende. Uansett vær står fargerike soldater vakt der. Når den er tyknet, er hagen ødelagt. Det tilbyr stier, dammer og omveier under høye trær. Statuene av matematikeren Niels Henrik Abel og den feministiske romanforfatteren Camilla Collette var arbeidet til Gustav Vigeland, som tegnet mer enn to hundre, for det meste uttrykksfulle, statuer for en annen park som bærer hans navn.

Henrik Ibsens port, gratis inngang.

650 meter unna: en Smorrebrotsmak

Norsk influencer Sophie Ellis (600 000 følgere på Instagram) Elsker å komme til 100, en upretensiøs bar, et godt stykke fra de store etablissementene i Frogner-distriktet. Eieren, en sommelier av utdannelse, Alexander Jones er lidenskapelig opptatt av chartreuse, men også naturviner. Sammen med dem tilbereder han deilig smørrebrød Danskinspirert (bokstavelig talt «åpent brød»), et halvrugbrød pyntet med grønnsaker, røkt fisk, pålegg eller ost. Mellom bitene kan du nippe til et glass akevitt, en nordisk brennevin med en mer eller mindre uttalt smak av spisskummen.

