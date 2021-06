I Norge kunngjør regjeringen at Kovit er ‘ferdig’

Ifølge en av legene som ledet responsen mot koronavirus i det rike skandinaviske landet, er Kovit-19-epidemien over i Norge.

Preben Avitsland, overlege, infeksjonssykdomsavdeling, Norsk folkehelseinstitutt Tweetet Søndag skrev Norge et kart som viser den laveste infeksjonsraten siden slutten av i fjor sommer og skrev: “Dette er epidemien.”

Han La til Til avisen VG: “Her i Norge sies epidemien å være. Vi kan begynne å forberede oss på at koronaen skal ta minst plass i hverdagen. ”

Norge har en Svært lave infeksjonsrater Alle epidemiens tre bølger ble hjulpet av den lave befolkningstettheten i Europa og dens isolasjon i Nord-Europa og den avgjørende handlingen som ble tatt av regjeringen og helsemyndighetene hver gang epidemiene begynte å øke.

Dens tilfeller og dødsfall er betydelig lavere enn i nabolandet Sverige, men Danmark har tatt en lignende tilnærming til Norge.

Avitzland sa at det bare vil være lokale utbrudd i Norge i fremtiden ettersom antall innleggelser på sykehus på grunn av Govt-19 er svært lavt og antallet fortsetter å synke når vaksinene øker. Myndighetene var godt rustet til å takle disse, sa han.

“En brannsjef sa:” Brannmarken er ute, faren for mennesker og bygninger er over, men det er en liten løsning her og der. Vi må være årvåkne, “sa han til statlig kringkaster NRK.

Statsminister Erna Solberg har berømmet Norges offentlige tillit til myndighetene i å hjelpe regjeringen med å reagere og dets enorme 3 1,3 ton oljefond for å lette den økonomiske innvirkningen.

“Det vi gjorde riktig var først at vi i utgangspunktet gikk hardere og hardere,” sa han til Financial Times forrige måned.

Avitzland sa at det ville gå mange flere år før den globale epidemien kom under kontroll, og la til at norske myndigheter i økende grad vil tilby sin kompetanse utenfor sitt eget land. “Det endte ikke før det hele var over,” sa han.

Ikke alle norske helsepersonell er enige i hans syn på at epidemien er over i Norge. Espen Naxstad, assisterende generaldirektør i Helsedirektoratet, advarte om at epidemien i Norge “ikke var helt over” og at folk ikke kunne hvile før alle voksne hadde fått den andre vaksinen i august eller september.

– Så i alle land håper vi at selv om epidemien ikke ender helt i Norge, vil vi kunne leve veldig normalt igjen, sa han til NRK.