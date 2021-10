I Norge lyser en meteoritt himmelen over Oslo og skaper panikk

“Jeg så meteoritten og trodde det var en rakett. Jeg hørte en virvelvind. Den var i mange farger.” Bjørn Weme vitner om Norsk meteorologisk nettverk, Norsk meteorologisk nettverk.

Natten til 24. til 25. juli, i likhet med Björn, så mange mennesker himmelen brenne over Oslo. Klokken 01.00 lokal tid, ildkulen “Uvanlig stor” Belyste himmelen i Sør -Skandinavia, med en kraftig glød i øst Norge, Synlig i omtrent 5 sekunder, melder Norsk meteornettverk.

Lokalt politi sa at de mottok flere nødsamtaler, men ingen personskader eller skader, sa nettstedet. BBC.

Som en påminnelse, en meteoritt “Det glødende fenomenet som kommer fra rommet til en fast kropp som faller ned i jordens atmosfære” (Takk til Larus). Vi vil ikke snakke Meteor Bare hvis berget ikke er fullstendig dekomponert.

Tidlig videoanalyse antyder at fragmenter kan ha falt til jorden i Finmarcas store skogsområde, omtrent 60 km vest for Oslo. Et team av eksperter dro til stedet og inspiserte det.

Alt Fjellklatrere De kalles til å åpne øynene og må være oppmerksomme på bestemte steiner, som kan være mørke og kan eksplodere i miljøet. Ta kontakt med Naturhistorisk museum eller Norsk meteorologisk nettverk hvis det blir funnet.

