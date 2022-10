I Norge, «Mørk dag for frihet»

Norge våkner denne søndagen 26. juni. I sjokket av gårsdagens morderiske skyting (2 døde og 21 skadde, inkludert 10) nær tre etablissementer i Oslo, inkludert London Pub, hovedstadens eldste homoklubb. I kjølvannet av tragedien bestemte arrangørene av lørdagens planlagte Pride Parade å avlyse arrangementet etter råd fra politiet. «Dette er en mørk dag for frihet», En overskrift i en ledende norsk avis Pinposton.

«Pride»-symbolet var spesielt viktig i år, og markerte 50 år etter at avisen sa at homofili var avkriminalisert i landet. «Selv om det er for tidlig å være sikker, er målet for skytingen gay pride og alt det står for., Spaltisten i avisen understreker. Det er et angrep på demokratiet som begrenser folks følelse av trygghet.

Den påståtte gjerningsmannen av det norsk politi behandler som et islamsk terrorangrep har vært kjent for sikkerheten siden 2015. Den 42 år gamle nordmannen av iransk opprinnelse ble pågrepet på stedet. «Anklager om drap, drapsforsøk og terrorhandlinger». «Tid og etterforskning vil gi de nødvendige svarene. Fremhever en annen bidragsyter til Norges mest leste avis. Men uansett drapsmannens motiv, «Det er en gjennomgripende frykt i LHBT+-samfunnet som har vært sjelden i årevis. Et fellesskap, den alltid tilstedeværende Frank Rosavik kommer til tankene «Religiøse konservative og høyreekstreme var fiender», Selv om fiendskapen deres har avtatt siden årtusenskiftet. Den beste responsen på intoleranse? «Gjør alt nå for at Pride-paraden kan holdes så fort som mulig».