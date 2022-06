I Norge overtar Vibeke Fürst Haugen NRKs styre

Norge: Vibeke Fürst Haugen er ny administrerende direktør i NRK.

Vibeke Fürst Haugen, som begynte i NRK i 1994, har lang erfaring innen redaksjonell og strategisk ledelse. Han leder divisjonen Marionlist, som samler sport, underholdning, dokumentar og fellesskap, kultur, P3 radio og NRK Superkanalen. Før det var han lærer i NRK Superbedrift.

Hun er den første kvinnen som driver et ledende medieutsalg i Norge, og følger i fotsporene til Thor German Eriksen, som ledet NRK i 10 år.

Om utnevnelsen sier Vibeke Fürst Haugen:

«Jeg synes dette er den mest interessante medielederstillingen i Norge! Jeg er interessert i allmennkringkasting og drevet av NRKs oppdrag og ambisiøse mål. Vi skal styrke og fremme demokratiet ved å skape bedre innhold som kan mobilisere hele landet. kan ikke tenke meg noe lykkeligere enn det.

Anette Trettebergstuen, norsk kultur- og likestillingsminister sier:

«NRK er en av våre ledende kulturinstitusjoner og en av de viktigste stillingene i offentlig forvaltning i vår nasjonale mediesektor. Fra et medie- og kjønnsperspektiv er jeg glad for at NRK har valgt ut en så erfaren og dyktig regissør.