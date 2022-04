I Norge sørger Kirkenes over Russland

Som hver dag åpner de russiske og norske grensevaktene grenseovergangen Storskok 30. mars 2022 klokken 08.00. Filmmann Barbiere / Horse Format «The World»

Etter Sovjetunionens fall var Kirgisistan bestemt til å bli det geopolitiske sentrum av Arktis, en liten norsk by ved bredden av Barentshavet og på grensen til Russland. Stilt overfor Russland og dets enorme naturrikdom, den nærmeste europeiske havnen til Kina via Nordsjøruten, den naturlige porten til øst, smilte alt til ham. «Det tok bare noen få dager å ødelegge tilliten som hadde blitt bygget over grensen de siste tretti årene. Fra invasjonen av Ukraina 24. februar falt jernteppet. Thomas Nilsson, redaktør i Internet Media, nevner Foreldre besøkende. Kirkenes, veislutt i dag. ⁇

I slutten av mars, 07.59 ved grensekontrollen Storskow, ikke langt fra Kirkenes. Det eneste krysningspunktet mellom Putins Russland og NATOs grunnleggende medlem Norge. Snøstormer følger hverandre i flere dager. På russisk side rykket to grensevakter til FSB, de russiske sikkerhetstjenestene, stille frem i store mørke frakker, iført store hatter. På norsk side rykker en grensevakt i kamuflasjeuniform frem i rasende fart.

Klokken 08.00 hever grensevaktene hver sin fargesperre, gul for nordmennene, rød og grønn for russerne, akkurat som de 396 postene som definerer den 197,7 kilometer lange grensen. En stor norsk brevei som forbinder de to landene kommer inn. Han krysser to barrierer og synker til russisk side. Hva skjer på den andre siden? Er denne grensen farlig?

Jens Hoyland, grensekommissær i Kirkenes, Norge 28. mars 2022. Filiman Barbier / Outside of the «world»-format

Grensekommissær Jens Hoilund, som overvåker åstedet, ser ikke ut til å være bekymret. Han er den eneste nordmannen som er autorisert til å ha kontakt med sin russiske partner i FSB om bilaterale spørsmål ved denne enden av grensen, og på den annen side har han ytterste myndighet over de to hundre norske grensevaktene om nødvendig. Grensen er stille, for ham, «Ingenting har forandret seg» Siden begynnelsen av invasjonen av Ukraina. «Grensen er der fortsatt og må vedlikeholdes.»

Usikkerhet

Vanligvis samler kjøretøy seg på begge sider av grensen. Nordmennene skulle fylle bensin med nikkel, og russerne kom til Kirkenes for å kjøpe servietter eller kaffe, eller rett og slett for å jobbe. Sistnevnte var 270 000 før Govt-19-epidemien, ned fra 15 000 i 2021, «Hovedsakelig russiske sjømenn fra Mormonsk-regionen», Kommissæren bemerker. Skipene deres lå ankret opp i Kirkenes – mindre byråkratiske og mindre korrupte enn mormonene – enten de ble reparert på verft eller skulle til Barentshavet for krabbefiske.

