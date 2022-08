I Norge tar det kun 5 minutter å «lade opp» elbilbatteriet ditt

Etter å ha installert sin første batterioverføringsstasjon i Norge høsten 2021, har den kinesiske produsenten Neo satt sin fot på det gamle kontinentet som et alternativ til konvensjonell lading av sin elektriske bil. Men hva er denne tjenesten og hvordan fungerer den?

Når snakket vi om det? Neo kom til Norge for å etablere den første batterioverføringsstasjonenKalt «Power Swap Station», og våre kollegerRent kjøretøy Jeg var i stand til å teste det i en reell situasjon. En sjanse til å dra nytte av det Neo har å tilby for å unngå opplading mens du er på farten.

Alternativ til hurtiglading

Restriksjonene til Elbil for lange reiser Velkjent: Vi kaster bort tid på å lade opp, uansett hvor raskt. Faktisk, selv om Hurtigladingsmestere Garantert å nå 80 % batteri innen 20 minutter, det er enda lenger enn å fylle en tank med gass.

Dette er grunnen til at noen produsenter hadde ideen om å tilby en batteribyttetjeneste, der kunden kommer i kjøretøyet sitt, batteriet (tomt eller nesten) fjernes og erstattes med et fullt (90 %), nok til å gjenopprette flere hundre kilometer med autonomi på noen få minutter.

En Tesla-idé fra 2013

Tesla gjorde et sterkt inntrykk i 2013 Ved å tilby sin batteribyttetjeneste – som aldri så dagens lys, Til tross for nye patenter i 2017 – Det gikk raskere enn å fylle en stor bensintank. Men faktisk fortsetter hurtiglading å være populært, og dette med nesten alle merker av elektriske kjøretøy.

Imidlertid, den kinesiske giganten i sektoren, Neo, viser batteribyttetjenesten seg å være veldig populær blant sine kunder, med statistikk for å sikkerhetskopiere den. Disse er faktisk rundt 1000 stasjoner Tilgjengelig på sitt proprietære nettverk, har den registrert mer enn det Ti millioner batteribytter (dvs. 10.000 pr. stasjon).

«Lad opp» innen 6 minutter

Med en syklus på mindre enn fem minutter kan en stasjon som opererer 24 timer i døgnet teoretisk bytte opptil 312 batterier per dag. For å gjøre dette har hver stasjon fjorten spor, hvorav tretten er opptatt av fulle eller ladede batterier. På denne måten vil et nytt kjøretøy som ankommer den siste tilgjengelige plassen før de får en 100 % ladet batteripakke.

Praktisk talt, når du er foran stasjonen, Manøvrene til Neo-kjøretøyet gjøres automatisk For å komme inn, fjernes batteripakken innen tre minutter. Prosessen er gjennomtenkt, med spesifikke verktøy som brukes for å lette operasjonen.

Når batteripakken er fjernet, gjemmer den seg under bilen med en luke åpnet og deretter lukket. Etter noen sekunder åpnes luken igjen for å få plass til et annet ladet batteri, som er festet til kjøretøyet. De Total varighet er 4 minutter 23 sekunderSammenlignet med de ti minuttene det tar å lade opp, uansett hvor raskt det er.

I en video fra våre kolleger kunngjør den norske sjåføren av Nio ES8 at han leier batteriet for 200 euro per måned, noe som gir ham tilgang til seks batteribytter per måned (det tilsvarer 600 kWh energi). Et batteri kan også kjøpes for 20 000 euro.

1000 km autonomi snart for Neo?

I følge Siste informasjon Avslørt av Neo, 150 kWh-versjonen av Neo ET7 lover 1000 km autonomi På toppen av det NEDC syklus (så faktisk mye mindre) er fortsatt beregnet til å ankomme i fjerde kvartal 2022 eller i verste fall første kvartal 2023 Dens halvsolide batteri. Mer presist vil denne Nio ET7 dukke opp i Tyskland før slutten av året, og muligens i Frankrike, men ikke før 2023.

De neste månedene lover å bli rike på elbilfeltet Ankomsten av BYD, verdens nr. 2 innen elbiler, bak Tesla, men foran Volkswagen i Europa. !

Allerede i Norge i noen måneder vil den kinesiske bilprodusenten NIO snart investere i EU, og nettopp på slutten av dette året en elektrisk sedan som skal konkurrere med ET7 på det tyske markedet…

