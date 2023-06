I Norge, teaterelskere – frigjøring

Hvor er alle sammen? Timer før paraden for å åpne Den Internasjonale Teaterfestivalen i Stamsund, en fiskerihavn med rundt 1100 mennesker på Norges avsidesliggende Lofoten, bekymrer vi oss. Noen få fuchsia-rosa flyers klistret seg til trefasaden, vi så massevis av lam på det neongrønne gresset i fjellet som stupte ned i vannet, en spekkhoggerfamilie som boltret seg i Norskehavet under midnattssolen. En oter tørker raskt på en stein før neste regn. Vi går forbi skinnende redwood-fiskerhus for å matche deres like polerte fiskebåter – sesongen er over – og ser på tørkede torskehoder hengt opp som hvitløksfedd på tørkestativ i tre. Men mennesker? «Stamfest»-publikum, og av de tre teatrene i bygda – snart fire – trenger hovedteatret, Figurteatret, en utvidelse. Hvor skal de komme fra? Til og med Coop, byens eneste mat- og narkotikabutikk, ligger øde.

Skitøy

Sett fra Frankrike er den stimulerende lysten på kunst som bor i denne lille fiskehavnen, ellers veldig aktiv, spennende. For å forstå denne spenningen må vi ta en omvei gjennom 1980-tallet, gjennom «fiskekrisen» som rystet landet under børskrakket i 1987.