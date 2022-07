I Norge truer smeltende is en tusen år gammel arkeologisk arv, fra forhistorisk tid til vikingene.

Vi fant gjenstander og rester av dyr og menneskelig aktivitet som vi ikke hadde mistanke om.

Birgit Scar, en arkeolog og medforfatter av rapporten, sa Norske SciTech Nyheter. «Et år går uten overraskende oppdagelser som overskrider grensene for vår forståelse.«.

Hvis isen fungerer som en slags tidskapsel for disse eldgamle levningene, så får det være De er farlige. Det ble utført en studie på Longfon-isen sør i landet, de forhistoriske gjenstandene som er bevart på dette tidligere reinfangststedet, har blitt påvirket av smelting og frysing, samt bevegelse av isdekker som har redusert dem til grus.

Dessuten ble forskerne overrasket over å finne nytt materiale i de nedre islagene og eldre materiale nær overflaten. Det er det det betyr jeg erLag beveger seg Med støpejern kompliserer dette i stor grad dateringen og tolkningen av arkeologiske spor.

Trusler ligger også på mange arkeologiske steder som ennå ikke er gravd ut og kan forsvinne. Før de avslører hemmelighetene deres, sier AFP. «Vi tenkte på snø som et øde, livløst sted, så det spilte ingen rolle«Jørgen Rosevold, biolog og viseforskningsdirektør ved Norsk institutt for naturforskning, forklarte til Norske PsychDec News.Dette er i endring, men det haster. Store mengder unike materialer smelter og forsvinner for alltid«.