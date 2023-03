I Norge vinner unge samer mot «vindmøllene».

Kledd i en kofte, en tradisjonell rød og blå samisk kjole som mange voksne ikke tør bruke, ante den norske sangerinnen og musikeren Ella Marie Hetta Isaksen, en 24 år gammel ung kvinne, for åtte dager siden hvilken flamme hun var i ferd med å tenne . , kommer til å okkupere lobbyen til Olje- og energidepartementet. Kjemp som Don Quixote vs «Vindmølle», som vindturbiner heter i Norge. Spesielt de som vendte tilbake til de samiske reindriftsutøvernes terreng på Fosenhalvøya.

Hvem sår vinden…

Etter dusinvis av stammer og klimaaktivister ledet han det viktigste opprøret til støtte for Europas siste urfolksstamme, samene, siden han mobiliserte mot oppdemmingen av Alta-Kaudokenots-elven. På slutten av 1970-tallet ble mange departementer og institusjoner blokkert.

Torsdag morgen 2. mars pågrep norsk politi for første gang siden bevegelsen startet 12 aktivister som sperret inngangen til Finansdepartementet. «nær tilstand» Så lenge vindmøllene står oppreist.

«Vi er her for å protestere mot de pågående menneskerettighetsbruddene i Foshan der 151 vindturbiner er ulovlig på land – dette er ifølge en avgjørelse fra Høyesterett – men de er der uansett, så vi ber om fjerning og rettigheter. Urfolk må bli respektert.» 2018-vinneren av Lite International Song Contest for European Minority Languages ​​hadde Ella Marie Hedda Isaksen.

Rett til dem

Det har gått 507 dager siden Norges Høyesterett avsa dom: To vindparker bygget i Fossen, vest i landet, bryter samiske familiers rett til å utøve sin kultur, nemlig reindriften, en rettighet garantert av FN-teksten. Ifølge de seks saksøkerfamiliene til oppdrettere driver støyen og formen til disse kraftgeneratorene vekk husdyrene deres, som ikke lenger utnytter den beste jorden for vinterbeite.

På slutten av mobiliseringen ble den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg med som forsterkninger, og den norske regjeringen beklaget bøtelagte dyrkere torsdag 2. mars. For noen dager siden nektet de å gjøre det.

Denne fredagen 3. mars ble det holdt et siste møte på Slottsbakken og Stortinget rundt Stortinget før friminutt. «Vi trenger hvile. Vi stopper nå» Ella Marie Hedda Isaacsen sa, men «Vi er klare til å gjenoppta driften hvis vi anser det nødvendig.».

Mange problemer

La feilsøkingen begynne. Det var unnskyldninger «Viktig for oss å gå videre», bekrefter Sametingets leder Silje Karin Mutka. Fossen reindriftsutøvere er invitert til lunsj med Ap-statsminister Jonas Kahr Storr. «Jeg vil understreke at vi ikke utelukker noen løsning» Konsernsjefen understreket. Høyesterett har allerede avvist muligheten til å sperre inn rein for å mate dem.

Regjeringen ønsker å opprettholde så mye som mulig de dyre installasjonene (6 milliarder kroner, 540 millioner euro) og kan forsyne nabobyen Trondheim til 180.000 innbyggere. Administratoren har bedt om ytterligere ekspertise i håp om å finne et kompromiss. Tanken vil være å redusere driften av vindturbiner til en akseptabel terskel i oppdretternes og domstolenes øyne. Uten enighet kan samene gå rettens vei og tvinge regjeringen til å fjerne vindparkene.

——