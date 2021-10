I Norge vinner venstresamlingen forsamlingsvalg og kommer tilbake til makten

Ap -leder Jonas Carr Stoyer feirer seieren i parlamentsvalget 13. september 2021 i Oslo. Haiko Youth / AB

Mandag 13. september vant venstreopposisjonen, med Labour Jonas Kahr Store i spissen, det norske forsamlingsvalget, dominert av skjebnen til landets oljeoperasjoner.

“Vi ventet, vi trodde, vi jobbet så hardt, og nå kan vi endelig si: vi gjorde det!”Stoyer blir den neste statsministeren etter åtte år ved makten, sa han.

Fem opposisjonspartier forventes å vinne 100 av de 169 mandatene i Sporting, Norges eneste parlament, nok til å kaste Høyre Erna Solbergs koalisjon. Med 89 ordre så langt er Labour på vei til å nå et absolutt flertall, uten at det er nødvendig med partiets to miljøvernere, senteret og Sosialistpartiet, de to andre opposisjonskreftene. Til Millionær de Crohn) Og Rod Communists, ledsaget av Mr. Stoyer sa at han var fast bestemt på å diskutere mer.

Statsministeren innrømmer nederlag

“Norge sender klar beskjed: Valg viser at norske folk ønsker et bedre samfunn”, Sa den 61 år gamle millionæren som aksjonerte mot sosiale ulikheter.

De fem nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – er sosialdemokratiets høyborg, snart styrt av venstresiden.

“Arbeidet til den konservative regjeringen er over nå.”, En AdmMeg Soulberg har vært ansvarlig siden 2013, med rekord for eierskap. “På dette tidspunktet vil jeg gratulere Jonas Kahar Store, som ser ut til å ha et klart flertall for å bytte regjering.”, 60 år gammel leder, møtte mange kriser (innvandring, fallende oljepris, Govit-192).

Hvis det blir bekreftet, vil dette absolutte treveisflertallet legge til rette for forhandlinger om å danne en koalisjonsregjering, selv om den lover å bli lang og jevn. MDG betinget sin støtte til umiddelbar avslutning av oljeleting i landet, den største hydrokarboneksportøren i Vest -Europa. Sistnevnte talsmenn hadde – som hans konservative motstandere – en jevn og gradvis utgang fra oljeøkonomien.

Oljesektoren står for 14% av BNP

L ‘“Rød advarsel for menneskeheten” Lansert i begynnelsen av august av FNs klimaeksperter (IPCC) Det satte problemet med global oppvarming i sentrum av valgkampen og tvang staten til å reflektere over skjebnen til oljeressursoperasjoner. Denne uttalelsen oppmuntret de til venstre, i mindre grad til høyre, til å ønske å fullføre oljen.

Petroleumssektoren står for 14% av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP), mer enn 40% av eksporten og 160.000 direkte arbeidsplasser. Svart gull samlet et rike på 5,4 millioner mennesker og samlet nesten 12 000 milliarder kroner (1 175 milliarder euro), verdens største suverene formuefond.

Jens Stoltenberg, vitenskapelig utdannet og minister i Paris mellom 2005 og 2013; Stoyer må nå gå i tøffe forhandlinger med Senterpartiet, hovedsakelig forsvare interessene til bygdeverdenen og Sosialistpartiet. Problemer

En gang Mr. Disse allierte, som styrte sammen under Stoltenberg, ofte i jaget med å komme seg ut av oljealderen, har ofte motsatte posisjoner, og senteristene i rollen som Trigway Sloxwald har uttalt at de ikke vil sitte med sosialistene under kampanjen. Adun Lisboas fest.