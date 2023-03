I Norges iskalde vann danser fridykker Guerin-Poiri med spekkhoggere

jeg erArthur Guerin-Poiri drukner i vann ved en temperatur på 3 grader Celsius og skynder seg inn i mørket i dypet av Kvenangen (Norge) for å møte spekkhoggerne, en av de største marine rovdyrene, den første «uforglemmelige» for kveleren.

I Nord-Norge, utenfor polarsirkelen, var himmelen overskyet den fredagen. Nær den iskalde kysten av Spiltra-øya dukker en finne opp på overflaten av havet i noen sekunder.

Arthur Quirin-Poiri trekker pusten dypt før han dykker over 15 meter, etter å ha kommet til området for å jakte sild for å observere denne giganten av havet.

«Jeg ser meg selv under vann ved siden av to ni-tonns superrovdyr som aksepterer meg, det er majestetisk. De beveger seg fremover synkronisert i en slags ballett. Vi ønsker å følge dem, men det er umulig, de går veldig fort og dumper meg raskt», den 38 år gamle sportsmannen undrer seg senere.

Fem ganger verdensmester i dynamisk pust forberedte han seg i lange minutter over bålet i en tradisjonell norsk hytte, en trekonstruksjon dekket med jord og gress.

Innehaver av flere verdensrekorder for å puste under is, franskmannen kan svømme mer enn 100 meter i totalt vann og kan holde pusten i flere minutter. Men denne gangen var det stort sett bare kontemplasjon.

«Vi padler mye, og det er spenningen ved oppdagelsen. Jeg gispet i omtrent tretti sekunder og så ikke mer,» forklarer han.

Fra Spiltra, hjem til rundt femten innbyggere, foretok han flere turer gjennom uken for å gni skuldrene med spekkhoggere. Men en kraftig storm forsinket møtet mellom de to pattedyrene i flere dager.

Til tross for den lave sikten, det «veldig svarte» vannet og utetemperaturen som stadig synker negativt med vindstyrken, har han «uforglemmelige minner» fra disse dykkene.

«I dette miljøet glemmer du trettheten, kulden, frykten. Og når jeg bryter overflaten for å puste igjen, er det isete steiner rundt meg … vi er omgitt av skjønnhet «, konstaterer han.

I Quenangan Fjord ønsket han å plassere sin praksis under et annet aspekt. «Vi gjorde det til en sport med ytelse, men jeg ønsket å gå tilbake til essensen av fridykking: å utforske undervannsverdenen, oppdage og tjene meg,» forklarer Guérin-Boëri.

Planlegger allerede å returnere til Spiltra neste vinter.

