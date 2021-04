I nyhetene: Andrew Scott og Ruth Wilson-ledet Oslo-film satt i mai premiere, Alice Ripley går tilbake til The Pink Unicorn, og

Les flere teateroverskrifter du kanskje har gått glipp av i dagens nyheter.

Oslo Premiere på HBO Max i mai

J.D., med Andrew Scott og Ruth Wilson i hovedrollene. En filmatisering av det Rogers Tony-vinnende stykket vil avsløre en bestemt dato på streamingtjenesten i mai. Som tidligere kunngjort er Bartlett Sher på vei til Broadway Theatre i Lincoln Center Theatre og London. Det historiske dramaet åpner med historien om de hemmelige fredsforhandlingene mellom Israel og Den palestinske frigjøringsorganisasjonen i Norge i 1993.

Utforske Tilbake til fremtiden Scene og skjerm

Presentert av British Film Company For fremtiden: Fra skjerm til scene Som en del av sin PFI on Virtual Virtual Programming, 29. april kl. Den gratis online diskusjonen inkluderer skaperne og skuespillerne For fremtiden – musikkBokforfatter inkludert Bob Gale og komponister Alan Silverstree og Glenn Ballard (Gale var med på å skrive manus til filmen, var med på å skrive det ikoniske temaet). Gruppen inkluderer produsent Colin Ingram og regissør John Rando, sammen med artistene Ally Dobson, Rosanna Highland, Cedric Neal og Courtney-May Briggs. Tilbake til fremtiden Vil åpne På Adelby Theatre i London i august etter verdenspremieren i 2020. Klikk her Se.

U.S. Repertory Ballet kunngjør digital vårsesong 2021

ARB presenterer ballettfilmer filmet av Rioco Tanaka, Colby Damon og Amy Seaward 23. april som en del av den digitale sesongen. Tidligere i år ble verdenspremieren opprettet ved øvelser på stykker tildelt av dansere, mens koreografene jobbet i både studio og zoom. Covit-19 retningslinjer for helse og sikkerhet ble fulgt av CVC og lokale og statlige tjenestemenn. Hver seksjon publiseres separat med artistintervjuer, øvingsscener og innhold bak kulissene. Klikk her For billetter.

Alice Ripley Will Star Rosa enhjørning Filmen

De Ved siden av naturen Tony spiller vinneren igjen Rosa enhjørning, Denne gangen i en ny film basert på Elise Fouriers skuespill og med Amy E. Regissert av Jones. Just One More Productions-prosjektet blir regissert av Colin Cook, Liz Fleming og Michael Kushner, sistnevnte arbeider også som bildedirektør. Filmen starter opptaket i mai med utgivelsesdato og distribusjon. Solospillet, som sist ble sett i 2020, følger en kristen enke som bor i en konservativ by i Texas der hennes 14 år gamle datter, Jolene, erklærer at hun er homofil, og livet hennes stiger plutselig når hun starter en episode av en rett allianse av homofile i fylket.

Hjelper med å bygge Broadway Jordens dag: Musikk

Da Justin Bieber og Bill Ney gikk sammen med The Science for å lage en musikk som feiret Earth Day, visste de at de måtte få noen store Broadway-stjerner for å hjelpe dem. Gå inn med Tony-vinnerne Idina Menzel og Ben Flat Hamilton Stjernen Jasmine Sebas Jones vet nøyaktig hva hun skal gjøre. “Fordi Broadway har vært mørkt i mer enn et år, er det ingen bedre tid for oss å gjenvinne planeten vår enn en musikkoase!” Sier Menzel i hån. I mellomtiden sier Jones: “En sang om global oppvarming var morsom, men den gjorde det Hamilton Først. ”Og ærlig talt? Flat er overrasket over at ingen ringte ham snart om dette. Sjekk den søte kortfilmen nedenfor fra Facebook Watch.