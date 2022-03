I nyinnspillingen, vår spesielle live på Webb Space Telescope

Kalibreringen av James-Webb-teleskopet går gradvis videre. Romlaboratoriet gjorde sine første observasjoner i februar 2022, noe som vakte stor interesse fra amatører og profesjonelle astronomer. I denne anledning arrangerer Futura en direktesending med eksperter 17. mars for å snakke om det kraftigste romteleskopet som noen gang er bygget.

De Teleskop James-Web vil være i drift snart, samtidig Kalibrering Det nye romlaboratoriet fortsetter. De James Webb-romteleskopet (JWST) Kom Låsepunkt L2Ligger 1,5 millioner kilometer fra jorden 24. januar 2022. Beste oppskyting av Ariane 5 rakett25. desember 2021. Under en reise på rundt en måned i verdensrommet, ingeniørene NASA OgEuropean Space Agency Utplasser enheten gradvis, start med åpningen Solseil Vil ende med etableringen Briller Primær og sekundær.

Aktiver spesielle live på Web Space Telescope på nytt. © Future

En flyvende start på oppdraget

Foreløpig er JWST fortsatt konfigurert. Så gjennom februar måned ga den amerikanske romfartsorganisasjonen ut bilder for å måle fremdriften til romteleskopet. Siden den gang har tre filmer blitt sluppet 11. februar 2022Av disse er 18 lysende prikker merkbare, og avslører en StjernePlassert på HD 84406 Ursa er hovedgalaksen. Servert som HD 84406 Lager Å sertifisere riktig funksjon av de 18 sekskantede speilene som utgjør hovedspeilet til James-Webb med en diameter på 6,5 meter. Ved å bruke teleskopbilder skapte forskerne en » Strømpe », Eller en stabel med bilder for å oppnå ett enkelt bilde med ren gjengivelse.

Før de praktfulle bildene som teleskop er fullt funksjonelle Hubble, JWST må fortsatt kalibreres og utsettes for ulike tester over flere uker. NASA anslår at James-Webb vil være fullt operativ innen sommeren 2022.

James-Webb angriper universet

Det nye romlaboratoriet må settes opp revolusjonerende Fortjent arving etter Hubble, Har vært i drift siden 1990. Noen betydelige forskjeller skiller imidlertid JWST fra forgjengeren. Hubble observerte tusenvis av himmellegemer som slapp ut der Spektrum Åpenbart fokuserer James-Webb utelukkende på infrarød og nærliggende infrarød stråling. Frontruten på 2,4 meter i diameter må bevise at den er optisk kraftigere enn Hubble, sammenlignet med JWSTs 6,5 meter.

Med dette verktøyet James Webb-romteleskopet Du kan filme fjerne objekter i universet, og observere eldgamle galakser for å forstå dannelsen av universet. Noen astronomiske hendelser vil bli skjult Øyne Av JWST. Dermed kan han observere tåker. Supernovaer Og til og med eksoplaneter, som gir en mulighet for forskere til å lære mer om komposisjon Noen fjerne planeter.

For å snakke om dette lovende og revolusjonerende verktøyet med James-Webb-teleskopet, arrangerer Futura en live-sesjon 17. mars 2022 med anerkjente eksperter. Speaker ønsker Astrobier Eric Lagadek velkommen Astronom I C டிte d’Azur og Lucy Lெboulex laboratorier, forsker ved Institute of Astronomy andAstronomi Fra Grenoble (Ipag).

Merk av i kalenderen!

Det første bildet etter en fullstendig og vellykket justering av nettromteleskopspeilene. © NASA, ESA