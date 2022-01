I påvente av regularisering vil ikke Patrick Berg bli med RC Lens fra Norge

Patrick Berg, En norsk internasjonal midtbanespiller, er i ferd med å offisielt bli spiller RC objektiv. Det er oppnådd enighet om en overføring verdt 4 til 5 millioner euro.

Den 24 år gamle FK Bodø / Glimt-spilleren vil da gå videre til å bli den beste spilleren i den norske ligaen og registrere seg for 5 år. Norgesmesterskapet ble spesielt utforsket RC objektiv En gang, mellom 2015 og 2020. Ikke mindre enn 3 spillere kom i nærheten av dette mesterskapet. I 2015, Patrick Olson Og Dusan Quettinovic Begge kom fra Haugesundklubben praktisk talt samtidig. Det fungerte litt bedre for den serbiske forsvarsspilleren enn den danske midtbanespilleren, som spilte mindre med Antoine Compoure. Og så er det den australske venstresiden Alex Gersbach Kom til RC Lens i januar 2018 på lån fra Rosenborg. Vår forskning tillot oss ikke å finne en annen nordmann i klubbens historie. Patrick Olson, For tiden i Aarhus, Danmark og Dusan Quettinovic, Nylig presset til den japanske 2. divisjon med Tokushima Vortis, ankom under sportsveiledning av Jocelyn Blanchard. Det er det Erik Roy Han som brakte den tilbake Alex Gersbach, I dag i Grenoble. Ankomsten til Patrick Berg, hvis overgang ennå ikke er offisielt bekreftet, er en ny mulighet til å markere klubbens fremgang, ettersom han er den beste spilleren denne gangen i det aktuelle Norgesmesterskapet.