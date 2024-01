Luksusleilighet og dacha

Putins datters undercover-intervju gjør rasende: Russland er et «folkesentrert samfunn»

Selskapet, som ser ut som et tomt skall med bare fem ansatte, genererte nesten 9 millioner euro i nettoresultat i 2022, slik at Maria Vorontsova, medlem av styret, kunne motta tilsvarende 2,5 millioner euro. Utbytte i 2020 i henhold til siste data. Lønnen hennes er 7.300 euro per måned og legges til de mange inntektskildene hun mottar fra andre selskaper. Å vite at en russisk endokrinolog tjener fra 250 til 350 euro per måned, avhengig av regionen, er denne lønnen alene allerede overraskende. Kreml og hans store landsted ligger i Novo-Okarivo, 150 meter fra Vladimir Putins presidentpalass.

Et sjeldent intervju

Etterforskningen ble frigitt som svar på en sjelden medieopptreden av kvinnen, som har vært undercover av den russiske presidenten, men fortsatt under daglig beskyttelse av presidentens livvakter. I dette intervjuet gitt til en ekspert på genetisk utvikling som en del av podcasten, snakket Maria Vorontsova om et overraskende emne: verdien av mennesker i Russland. «Vi er et menneskesentrisk samfunn. For oss er den høyeste verdien verdien av menneskeliv,» sa han. Ord som gjenspeiler Kremls bruk av russiske tropper som kanonfôr i Donbass. Den unge kvinnen nevnte ikke faren sin under dette intervjuet, fornøyd med å dele drømmene sine. «I min ungdom ønsket jeg å bli lege, deretter økonom. Jeg valgte til slutt medisin,» beklaget han, i en vag referanse til krigen, «mangel på selvforståelse og mellommenneskelig kommunikasjon, som fører til mange problemer og mange misforståelser.

Maria Vorontsova bodde og studerte i flere år i Tyskland og Nederland, hvor hun møtte sin eksmann, frem til 2015, da hun ble repatriert etter MH-17-krasjen i Donbass. Forskeren, nå under vestlige sanksjoner, bor i Moskva sammen med sin nye partner, Yevkhuni Nagorny. Dette forholdet tillot den tidligere ansatte i gjødselhandelsselskapet å bli ansatt i gasselskapet «Novatek» over natten. Hvis den russiske presidenten aldri beskrev de to døtrene han hadde med sin ekskone Lyodmila Putina som «disse jentene», da han ble avhørt om familien, hadde pressen mange muligheter til å bevise forbindelsen mellom Maria og Katerina Putina. deres far. Ikke alle barna til den russiske presidenten har det, og nummeret hans er fortsatt ukjent i dag, det samme er tilstedeværelsen eller fraværet av en russisk førstedame ved hans side.