I sengen tar kandidaten “i kjærlighetens eng” i Frankrike pusten (video)

«Love is in the Meadow» er tilbake hos oss på RTL-TV. Så langt har bare to episoder blitt sendt, men vi vet allerede at denne sesongen er tung.

Våre franske naboer eier også versjonen av den eldste reality-TV vi kjenner, med Karine Le Marchand på presentasjonen. En versjon som sendes på M6, så kan ikke følges fra Belgia.

Imidlertid er det spesielt snakk om en matrise. Vi ser endelig en bonde Frank og hans rival Anne-Liz i «kampen» som vant Franks hjerte. Bonden er alltid en annen konkurrent i tankene, bortsett fra at en bestemt Cécile.

Det skapte helt klart et problem da Anne-Liz prøvde å gå på akkord med sengen.

Du snakket med meg i tjue minutter om prisen på en gris. Det er en kvinne i sengen din uansett. hvem er jeg? Jeg vil at du skal ha omsorgsfulle gester. Føler at du ikke er klar Hun ble irritert.

Etter dette ønsket Anne-Liz å stoppe alt. Frank, han godtok avgjørelsen og kunngjorde: ” Jeg gjorde en feil (…) Jeg gjorde livets dumhet. Jeg gråter når jeg tenker på Cecilia. ⁇

Vil bonden prøve å bringe Cecil tilbake?