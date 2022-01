I sentrum av aksjehandelskandalen trekker Fed-nestlederen seg

Den amerikanske sentralbankens visepresident Richard Clarida, som nylig ble kritisert over aksjetransaksjoner som ble foretatt ved starten av pandemien, kunngjorde mandag sin intensjon om å trekke seg før hans periode utløper i slutten av januar.

Mr. Clarida ga ingen spesifikke forklaringer på denne avgangen, som er planlagt til 14. januar.

Men de første avsløringene om kjøp og salg av finansielle produkter i markedene han gjorde tidlig i 2020, da Federal Reserve trappet opp for å støtte økonomien, dukket opp i oktober.

Etter ny informasjon fra New York Times forrige uke, oppfordret senator Elizabeth Warren mandag Federal Reserve på Twitter til å “Vær fullstendig åpen om urovekkende bevis på innsidehandel fra Federal Reserve-tjenestemenn“.

Flere institusjonstjenestemenn har allerede vært involvert i deres handel på aksjemarkedet, to av dem, sjefen for Federal Reserves regionale kontorer i Dallas, Robert Kaplan, og Boston, Eric Rosengren, etter at de kunngjorde at de trakk seg i september.

Etter den første avsløringen i disse sakene kunngjorde Federal Reserve en fullstendig gjennomgang av de etiske reglene angående de autoriserte økonomiske aktivitetene til sine tjenestemenn.

I sin stilling siden september 2018 har Clarida jobbet mer spesifikt for å ha kontakt med stiftelsens pengepolitiske komité. Han var også representant for Federal Reserve i flere internasjonale organisasjoner, inkludert Bank for International Settlements, Group of Twenty, Group of Seven, Det internasjonale pengefondet og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.

“Richs bidrag til våre pengepolitiske overveielser og hans ledelse av den første offentlige vurderingen noensinne av Federal Reserves pengepolitiske rammeverk vil ha en varig innvirkning på sentralbankens spillefelt.Foundation-president Jerome Powell kommenterte i en uttalelse.Jeg kommer til å savne hans kloke råd og grunnleggende tips“, han la til.