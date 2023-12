I skyggen av den gregorianske kalenderen: 18. desember 1582, denne dagen eksisterer ikke

Bortsett fra uregelmessigheten i skuddår, er syvdagersuker og 365 dager hvert år helt naturlig. Det virker normalt for oss at hvert år består av 12 måneder med en uregelmessighet: det er måneder på 28 dager, 30 dager og 31 dager. Alt dette kom ikke ut av ingenting, det var et resultat av to ting: historisk tradisjon på den ene siden, og månens faser på den andre.

I dag, hvis denne aktiviteten er fullt integrert, var det ikke alltid slik. Også i den romerske antikken var det ingen syvdagers uke, som først dukket opp i det første århundre etter Jesus Kristus. Tidligere varte det ene året i 355 dager og det neste i 377 dager. Julius Cæsar Alle disse vil bli omorganisert for å lage den julianske kalenderen.

Heretter skulle året begynne 1. januar, og bare 28 bortsett fra 29 i skuddår ville ha måneder på 30 og 31 dager med februar. Denne kalenderen var i bruk til 1500-tallet. Men det er en hake med skuddår. I den julianske kalenderen er det et skuddår hvert 4. år, noe som betyr at gjennomsnittlig lengde på et år er 365 dager og 6 timer. Problemet er at tidsintervallet for solen for å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon ikke er 365 dager 6 timer, men 365 dager 5 timer 48 minutter…noe som utgjør en forskjell på 12 minutter per år. Det er en forskjell på 20 timer på et århundre og 8 dager på et årtusen.

På 1500-tallet presenterte denne motsetningen fremfor alt et religiøst problem. Den største kristne festivalen, påsken, hvis vårdato varierer med månens faser, går mot sommeren. til Pave Gregor 13, en reform av den julianske kalenderen var nødvendig. Han ville be astronomer foreslå en ny versjon av den: den gregorianske kalenderen. Vedtatt i 1582, ville det endre beregningen av skuddår litt.

Men fremfor alt, for å rette opp fortidens feil, krevde overgangen til den gregorianske kalenderen en radikal reform: fullstendig og enkelt fjerne ti dager fra kalenderen. Samtidene til denne reformen gikk i dvale om kvelden 9. desember og våknet om morgenen 20. desember. Skaper et gap, ingenting i tidslinjen.