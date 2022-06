«I stedet for å ha det hyggelig å spise deilige svenske kjøttboller…»

Det som skulle være en flott far/datter tok en uventet vending tirsdag for Johann Gueverts, bosatt i Schell, i provinsen Antwerpen. Faktisk, da han ønsket å spise på Ikea med sin 9 år gamle datter, ble Johan, som bruker rullestol, nektet adgang til butikken på grunn av…servicehunden sin.

Johan lider av en sjelden sykdom som tvinger ham til å bevege seg i rullestol, og han blir stadig ledsaget av Pluto, hunden hans, som hjelper ham med å plukke opp visse gjenstander og åpne dører spesielt. Men så snart Johann var foran inngangen til Ikea-butikken i Wilrijk, fikk han vite at hunden hans ikke var velkommen.







En ansatt stoppet ham for å fortelle ham at hunder er forbudt i butikken. Hvis Johan blir vant til denne typen tenkning, forklarer han at uten dyret sitt mister han en stor del av sin selvstendighet. – Videre er det forbudt ved lov å nekte tilgang til en tjenestehund, sier Johan til Gazette van Antwerpen. Men samarbeidspartneren ville ikke høre noe og tonen steg: «Jeg sa til henne at hvis hun virkelig ville nekte oss adgang, måtte hun hente oss fra restauranten».

«I stedet for å ha det gøy å spise deilige svenske kjøttboller, fant jeg meg selv å forklare datteren min hva ordet diskriminering betyr,» fortsetter han.

Det er tredje gang på seks måneder at Johan blir nektet adgang til Ikea i Wilrijk…selv om han selv jobbet i årevis i Zaventem-butikken.

På IKEA-siden beklager vi hendelsen: «Resepsjonistene vet at assistenthundene har lisens,» sa en talsperson for selskapet. «Vi tok kontakt med Johan og foreslo at han skulle sette i gang en bevisstgjøringskampanje blant våre ansatte.» Dette er allerede tilfelle i Hasselt eller Zaventem, vi definerer det på siden av den svenske kanalen.