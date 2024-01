I Storbritannia bekymrer helsen til prinsesse Kate og Charles III britene: «veldig alvorlig operasjon»

Det begynte med utgivelsen av en pressemelding fra Kensington Palace, familiens hjem til suverenens eldste sønn William: «Hennes kongelige høyhet prinsessen av Wales ble innlagt på en klinikk i London for elektiv abdominal kirurgi. Operasjonen var en suksess, og han forventes å bli på sykehuset i ti til fjorten dager før han kommer hjem Fortsett utvinningen hans.» Så hun er det «Offentlige aktiviteter bør ikke gjenopptas før påske«Det betyr 31. mars, mens mannen hennes tømte kalenderen for å hjelpe henne.

I teksten står det at pasienten ønsket «Hans personlige medisinske informasjon vil forbli privat». Så hun vil bare kontakte når»Betydelig ny informasjon» De vil presentere seg selv.

Nettsamfunn spredte seg raskt. Det er faktisk sjelden at kongefamilien beskriver den medisinske behandlingen av et av medlemmene så detaljert. Daglig, selv om operasjon er planlagt og ikke ser ut til å indikere en spesifikk nødsituasjon Tidene nevner det»«Prinsessen av Wales må bli på sykehus i rundt fjorten dager, som er en svært alvorlig operasjon, spesielt for en ung og frisk kvinne.». For å berolige borgere som var bekymret for helsen hans, kunngjorde palasset uoffisielt at operasjonen ikke var relatert til kreft.

Berømt personlighet

I løpet av de siste par årene har Kate virkelig blitt en av kongefamiliens favorittpersonligheter. Mens britene en gang favoriserte hertuginnen av Sussex, bedre kjent under pikenavnet Meghan, kostet uroen rundt amerikaneren og ektemannen prins Harry hennes tjeneste. I dag misliker 46 % av britene henne, og bare 26 % av dem har et positivt bilde av henne, ifølge YouGov Institute. Derimot ble Kate rost av 63 % av de spurte og ble oppfattet negativt av bare 13 % av dem. Resultatet av omfattende kommunikasjonsarbeid. Hun tar seg av å kle seg i store merker, deltar i mange veldedige aktiviteter og går jevnlig ut med barna sine. hun»Elsker vekttrening og løping” og øvelser med personlig trener, heter det videre Tidene. Et perfekt portrett av den moderne og jordnære kvinnen for fremtidens suveren.

En og en halv time etter kunngjøringen kunngjorde Buckingham Palace at kong Charles III ville gjennomgå operasjon neste uke.«Forstørret prostata». Statusen hans blir bestemt.»harmløs», heter det i pressemeldingen. Etter at mange kameraer dukket opp foran Londons kongelige palass, og andre ble installert foran den private klinikken der prinsessen av Wales ble behandlet, uttrykte media og britene bekymring: I en alder av 75 er enhver aktivitet virkelig godartet. alder Muligheten for at han forsvinner er nå i alles sinn. Ingen ønsker et slikt utfall i en tid da Storbritannia opplever en dyp politisk krise, med de konservative revet i stykker ved makten og støttet av bare 20 % av befolkningen, ifølge en YouGov-undersøkelse publisert torsdag.