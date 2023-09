I Sveits har forskere klart å kurere lammede mus, en behandling som snart skal brukes på mennesker.

Mus med fullstendig ryggmargsskade har fått tilbake motoriske ferdigheter, ifølge en pressemelding fra École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) fredag.

Genterapien ble utviklet av forskere ved forskningsinstituttet NeuroRestore i Lausanne, hvis studie publiserte resultatene torsdag ettermiddag i spesialmagasinet «Science». De kurerte musene viste mobilitet lik den til gnagere som spontant lærte seg å gå etter en ufullstendig ryggmargsskade, heter det i pressemeldingen.

Hos disse gnagerne, som hos mennesker, kan spontan helbredelse bare skje når ryggmargsskaden er ufullstendig, understreker han. Ifølge EPFL har forskere allerede begynt å utvikle teknologi som skal tillate at denne genterapien kan brukes på mennesker.

For fem år siden klarte Lausanne-forskere også å stimulere veksten av nerveceller i en fullstendig avkuttet ryggmarg. «Men i motsetning til våre forventninger, fikk ingen av dyrene evnen til å gå»sa studieforfatter Mark Anderson fra EPFL.

I mai oppnådde et annet team av forskere fra Lausanne et vitenskapelig gjennombrudd i å kurere lamme mennesker. De fikk en paraplegisk mann til å gå igjen. Uavhengige forskere har imidlertid advart mot falskt håp. «Som alltid er tilfelle med slike spektakulære individuelle rapporter, kan vi ikke seriøst konkludere med at det finnes en løsning som strekker seg til andre berørte mennesker,» sa Winfried May fra Austrian Society for Biomedical Technology om denne studien