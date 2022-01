I Texas kjører lastebiler uten sjåfør

Påtrengende lastebiler med fart på veiene uten bak rattet. Ideen kan høres surrealistisk ut, men blir testet i Texas, er den nye El Dorado for selvkjørende kjøretøy.

Eksternt er det foreløpig vanskelig å skille disse kjøretøyene fra vanlige tunge kjøretøy, siden sjåføren fortsatt opererer i kabinen deres, en sjåfør som er klar til å påta seg oppgaven i tilfelle problemer. Men lastebiler bør begynne å kjøre uten noen i kabinen de neste årene.

Før det vil det fortsatt utføres flere tester for å sikre sikkerheten til prosedyren. Disse tunge lastebilene opererer ved hjelp av radarer, lasersensorer, kameraer og GPS-antenner som kommuniserer med pilotprogrammer.

“Hver gang vi kjører en mil eller kilometer i det virkelige liv, simulerer vi tusen ganger på datamaskinen ved å endre hundrevis av parametere‘,” forklarer Pierre-François Le Vaux, Project Manager Partnerships hos Waymo.

Dette datterselskapet til Alphabet, morselskapet til Google, bygger et logistikksenter i Dallas som er i stand til å ta imot hundrevis av semi-autonome trailere.

Det er ikke alene på dette lovende stedet: Konkurrenten Embark driver en forbindelse mellom Houston og San Antonio, mens Aurora, medstiftet av en tidligere Waymo-ansatt, vil åpne tre nye stasjoner og en rute i år. Tusen kilometer.

Som bevis på mistilliten som råder i denne svært konkurranseutsatte sektoren, gikk ingen av selskapene med på å vise et av kjøretøyene sine til AFP.

god lovgivning

“Alle i den selvkjørende lastebilbransjen er i Texas, selv om de ikke sier detSrikanth Saripalli, direktør for Center for Autonomous Vehicles and Sensor Systems ved Texas A&M University, smiler.

Dette amerikanske landet ble ikke valgt ved en tilfeldighet. I tillegg til å være en av de mest erfarne lastebilsjåførene, er det mange kvalifiserte ingeniører, det solrike klimaet er verdifullt for lastebilsensorer, og nabolandet Mexico eksporterer 85 % av varene sine dit på vei.

Fremfor alt er lovgivningen så velvillig når det gjelder selvkjørende kjøretøy, at landet i 2018 vedtok en lov som gir selvkjørende biler samme status som konvensjonelle biler.

“Du må ha forsikring og respektere riksveikoden. Men det er ingen grunn til å fortelle myndighetene hva vi gjør, som i CaliforniaSrikanth Saripalli forklarer.

I et land med gigantiske proporsjoner er interessen til bedrifter for å frigjøre seg fra farene ved utbrenthet og obligatoriske pauser for lastebilsjåfører tydelig.

Til syvende og sist vil Los Angeles-Dallas-flyvningen, for eksempel, være fullført på 24 timer i stedet for 3 dager, anslår Aurora.

Når det gjelder kjørelengdekostnaden (1,6 kilometer), vil den stige fra $1,76 for et kjøretøy med sjåfør til $0,96 for et selvkjørende kjøretøy, nesten halve prisen, ifølge Embark.

Jobber i faresonen

Selskapet forsikrer at innovasjonen vil svare på de få sjåførene som er villige til å være borte fra familiene sine, noen ganger i hele uker. Få kandidaterContainere står for tiden fast i havnen i Los Angeles”, forklarer den unge administrerende direktøren og medgründeren av Embark, Alex Rodriguez, til AFP.

Men han lover at jobber”attraktive«Den skal bygges på den første og siste kilometeren, utenfor motorveien, hvor de lokale sjåførene tar over.

Imidlertid vil 294 000 lastebiljobber bli truet av trailerautomatisering, ifølge en studie fra 2018 av sosiolog Steve Vessely for University of Berkeley.

Så utviklingen av selvkjørende lastebiler er ikke tilfelle.»Ikke gode nyheterTil Julio Moscoso, en 56 år gammel lastebilsjåfør fra Texas.

Det er ingen mangel på jobbmuligheter for øyeblikket, men dette har ikke alltid vært tilfelle de siste to årene, og i løpet av dem»Det var ikke mye arbeidHan husker.

Fremfor alt ønsket ikke Julio Moscoso “Ikke stol på selvkjørende lastebiler“.”Dette er farlig. Hva skjer hvis sensorene svikter?‘, undrer han.

Til tross for alt innrømmer han at han ikke lenger vil ta lange turer, synes det er ubehagelig å sove på hytta og ikke kunne dusje hver dag.