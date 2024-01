«Vi må forbedre rekrutteringsprosessen i hæren, kommunisere bedre med folk for å øke motivasjonen»Sjefen for ukrainsk militær etterretning, Kyrillo Budanov, uttrykte håpet til avisen Le Monde. «Dessverre står vi overfor problemer på dette området, og vi må akseptere dette, og vi ser det neste gang i de nåværende kontroversene. Mobiliseringsloven. Krigen startet for ti år siden (i Donbass, forfatterens notat) En storstilt invasjon fra 2022 og utover, tretthet manifesterer seg på et personlig og samfunnsmessig nivå. Jeg kritiserer ikke, fenomenet er forståelig.

Problemet med «fylliker».

På bakken er funnene alarmerende. Spørsmål reist av New York Times, rapporterte en soldat, på grunn av manglende rekruttering på grunn av inkompetansen til de nyankomne, som stort sett var gamle og dårlig trent. For å illustrere poenget sitt viser ukraineren – som insisterte på å vitne på betingelse av anonymitet – våre amerikanske kolleger en video. På skjermen vil en «komplisert» treningsøkt dukke opp. Den nye rekrutten er full og har problemer med å stå. Instruktørene hans hjelper femtiåringen så mye de kan, holder ham på beina og øver på skyting. «Svaret er at tre personer ikke er bedre enn de som sover fulle og våkner i uniform.»sier militærveteranen som avslørte bildene til New York Times.

Det er ikke bare mennesket som ringer på. «Ting er dårlige», innrømmer et annet medlem av de ukrainske væpnede styrkene. Til det punktet å forestille seg å tape krigen? — Vi kan kanskje stoppe russen midlertidig, men hvem vet, avslutter han. «Vi kan kanskje ikke gjøre det i morgen eller i overmorgen. Det er en veldig stor avtale for oss.»