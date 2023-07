«I was stupid»: Halle Berry svarer Keanu Reeves og kan angre på det i dag

Visste du at Halle Berry kan ha spilt sammen med Keanu Reeves år før «John Wick Parabellum»? Men da muligheten kom, nektet skuespilleren!

I 2019 debuterte Halle Berry som Keanu Reeves i John Wicks Parabellum, den tredje delen av en saga hun hadde en veldig personlig forkjærlighet for. Men visste du at de to Hollywood-stjernene kan ha jobbet sammen for tjuefem år siden?

Mens hun promoterte John Wick Parabellum, avslørte Halle Berry at hun kunne ha vært Keanu Reeves» partner i John de Ponts Speed. Men skuespillerinnen takket nei til rollen, et valg hun angrer dypt på i dag.

«Jeg har meldt meg frivillig til å spille i tempo før Sandra Bullock. Dumme meg, jeg sa nei. Men for min sikkerhet leste jeg en versjon av manuset som ikke forlot bussholdeplassen.»Halle Berry smiler og sier, som for å forklare seg, I kveld på Entertainment Microphone. «Jeg var involvert i prosjektet før Keanu og Sandra. De ga meg parkeringsversjonen.»

«Jeg leste manuset og sa til meg selv: «Nei, nei, nei, nei, nei, nei'»Skuespillerinnen fortsetter. «Så da jeg så filmen…» Halle Berry fullfører ikke setningen sin, og reflekterer stille over et skrik av umiskjennelig raseri: hun angrer dypt på at hun ikke spilte hovedrollen i en av de mest populære actionfilmene på 90-tallet.

Feiljustering: Feil og feil ved «hastighet».