I Windows 11/10 svarer ikke oppgavelinjen, laster ikke, fryser ikke eller fungerer ikke

Noen ganger kan brukere støte på periodiske problemer Windows-systemets brukergrensesnitt Elementer. Slike problemer kan føre til en dårlig brukeropplevelse. Et av disse brukergrensesnittelementene er oppgavelinjen. Hvis du har problemer også, din Windows 11/10-oppgavelinjen fungerer ikke Hvis du slutter å fungere ordentlig eller fryser, ikke svarer, klikkbar eller tilfeldig, vil denne artikkelen hjelpe deg med å fikse det og fikse problemet.

Det er mange måter å fikse en ikke-fungerende oppgavelinje. Vi vil liste opp de mest effektive metodene.

Windows-oppgavelinjen svarte ikke, lastet ikke, fryste ikke eller fungerte ikke

Hvis du har et problem med at Windows 11/10-oppgavelinjen ikke fungerer, ikke svarer eller fryser, vil disse forslagene hjelpe deg med å fikse problemet.

Fx ikke-svarende oppgavelinje i Windows 11/10

1]Start Windows Utforsker på nytt

Dette er en enkel løsning som vil hjelpe deg å tilbakestille oppgavelinjen til en fungerende tilstand. Hvis problemet i oppgavelinjen ikke er veldig viktig, bør denne metoden fungere for deg. Du trenger ikke å forvirre eller fikle med andre systeminnstillinger. Her er hva du må gjøre:

1. Trykk Windows-tast + R Enter på tastaturet for å komme i gang Kurs Rask. Tast inn taskmgr.exe Og trykk Enter for å åpne Oppgavebehandling.

2. Nå under Prosess Finn fanen, rull ned Windows utforsker Der.

3. Velg Windows utforsker Og klikk Omstart Knapp i nedre høyre hjørne.

4. Det bør ødelegge Windows Utforsker-prosessen og starte på nytt om et øyeblikk.

Sjekk om denne metoden løser problemet for deg.

I følge: Slik starter du på nytt eller tilbakestiller Windows-oppgavelinjen.

2]Se etter dårlige Explorer-tillegg

Start Windows 11/10-systemet til en ren oppstartstilstand og prøv å finne den skyldige gjennom prøving og feiling. File Explorer-tillegget kan forstyrre funksjonen til Explorer.X. Deaktiver eller fjern denne plugin-modulen og se.

3]Registrer oppgavelinjen på nytt



Hvis problemet vedvarer, prøv denne metoden for å fikse det ved hjelp av Windows Powershell. PowerShell er et kommandolinjeverktøy for å konfigurere systeminnstillinger og automatisere Windows-oppgaver.

Opprett først et systemgjenopprettingspunkt, og følg deretter disse trinnene for å bruke Windows Powershell til å feilsøke oppgavelinjeproblemer:

1. Trykk Windows-tast Skriv på tastaturet Kraftskall. Høyreklikk Windows PowerShell (skrivebordsapplikasjon) Og velg Kjør som administrator. Å velge Ja I UAC-vinduet som vises.

2. Lim inn følgende kommando Kraftskall Vindu og trykk Enter:

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

3. Etter at kommandoen er utført, går du til følgende katalog Forskningsarbeid Eller Navn Kontoens brukernavn. Sørg for at du har aktivert Skjulte elementer Vis i Utforsker.

C:/Users/name/AppData/Local/

4. Rull ned for å finne den navngitte mappen TileDataLayer Slett denne mappen.

Hvis du ikke kan slette denne mappen, kjør den Services.msc For å åpne Service Manager, rull ned Mosaikkdatamodellserver Server og stopp det. Prøv nå å slette mappen igjen.

5. Sjekk nå at oppgavelinjen fungerer som forventet.

En av disse rettelsene vil fungere bra for deg. Hvis noen av disse metodene fungerte for deg, eller du støter på andre problemer med arbeidsområdet i Windows 11/10, kan du ringe kommentarfeltet nedenfor.

I slekt: Windows 11-oppgavelinjen fungerer ikke.

Se denne artikkelen hvis Windows Start-menyen ikke fungerer, og denne artikkelen hvis ikonene eller knappene på oppgavelinjen ikke fungerer.