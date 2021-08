Ian Evatt snakker om potensielle Bolton Wanderers -overgangsvindu når fristdagen nærmer seg

Ian Evatt sa at Bolton Wanderers ikke kommer til å bruke for mye penger og holde budsjettet foran toppovergangsvinduet ettersom interne forhold og potensielle utganger ligger på kortene.

The Wanderers hadde et produktivt sommeroverføringsvindu med flere oppkjøp.

Dabo Avolayan og Declan John ble permanent med etter vellykkede lånetider forrige sesong.

Nye ansikter som Joel Dixon, George Johnston, Will Emson, Josh Sheehan, Amadou Bakayoko, Xavier Amaichi og Elias Kachunga ankom University of Bolton Stadium.

Når det gjelder utgifter, har Reiss forlatt Greenidge på lån for å gå til Barnet for kampanjen, mens Dennis Politic har flyttet til Port Vale på lån og Ronan Darcy skal flytte midlertidig til Norge i løpet av de neste månedene.

Når det gjelder fremtidige utgifter og yngre spillere, er Evatt ikke interessert i å få arbeidet gjort når overgangsvinduet stenger tirsdag kveld, ettersom muligheten for å gå ut i fotball utenfor ligaen ikke er styrt av en overgangsperiode.

I stedet er fokuset mer på seniorlagsmedlemmer som trenger tid til å spille og skaffe seg en ny klubb innen tirsdag klokken 23.00, noe som da kan gi rom for flere oppkjøp.

Lag i liga 1 og 2 er begrenset til 22 profesjonelle spillere, og dette inkluderer ikke keepere eller de under 21 år.

Men Evatt understreket at dette ikke er et hensyn når det gjelder overføringsperioden, ettersom Wanderers alltid kan velge å ikke signere visse spillere på laget sitt ved slutten av overføringsperioden.

Han sa: “Det handler ikke om finansiering, det er opp til meg at jeg vil at denne gruppen, denne klubben og dette laget, så vel som eieren, skal være bærekraftig. Vi ønsker ikke å bruke for mye, vi vil ikke leve utover våre midler.

“Vi har et rimelig budsjett, og det er et konkurransedyktig budsjett, og vi skal holde oss til det, og hvis det betyr ett innlegg, ett der ute, skal vi gjøre alt vi kan for å la noen gå og få litt spill og få inn noen vi føler kan konkurrere bedre med våre førstelagsspillere – det er det. Fotballfakta.

Ungdommene styres ikke av et overgangsvindu, så spillere utenfor ligaen kan gå hvis det riktige valget vises ut av vinduet.

“Det er de store spillerne som trenger førstelagsfotball som bør være bak tirsdag, så juniorene er ikke en umiddelbar bekymring for dem for øyeblikket.

“For oss handler det om folk som ikke spiller, og vi kan ha vanlig fotball, og så kan vi øke gruppen vår med en eller to til.

“Det er ikke nødvendigvis det (lagstørrelse) fordi vi kan forlate spillere utenfor laget og ikke score dem, så det er ikke nødvendigvis.

“Jeg har et ansvar som manager for denne fotballklubben for å fortsette, ikke bruke for mye og leve innenfor våre evner. Det er det jeg vil gjøre. Jeg vil aldri legge denne klubben under noen form for press når det gjelder overforbruk, rekruttering for mye og bruker for mye på spillere på Reality.

“Dette handler om det større bildet av Bolton, og jeg vil være en del av det større bildet, og det krever at jeg er ansvarlig i rekrutteringen og sørger for at vi gjør vår due diligence for å leve innenfor våre midler.”