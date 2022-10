IBC 2022: Tre nye Canon-utstyr for TV og kino

Canon fullfører spesielt sitt tilbud innen film- og TV-utstyr med et helt nytt Cine-Servo CN8x15 IAS S E1/P1-objektiv, EU-V3-utvidelsesmodulen for to av EOS-kameraene og 27-tommers skjermen DP-V2730, som legger til la til en Cinema EOS-oppdatering…

Alt dette utstyret gir fleksibiliteten til å lage 4K-innhold av høy kvalitet innenfor strømlinjeformede arbeidsflyter.

Nytt objektiv for en veldig filmatisk tilnærming.

Kompatibel med Super 35 mm-kameraer, CN8x15 IAS S E1/P1-zoom tilbyr et bredt spekter av brennvidder, en enestående kompakt størrelse og lav vekt. Det svært allsidige brennviddeområdet strekker seg fra 15 mm til 120 mm, med den innebygde 1,5x-forlengeren som tillater utvidelse av tele-brennvidder opp til 180 mm. For å være kompatibel med kravene til nye 8K-produksjoner, er dens optiske ytelse bevart for alle brennvidder.

Dette objektivet er utstyrt med en 11-blads iris som sikrer jevn og svært estetisk bokeh. Den optiske effektiviteten er spesielt høy med god bildekvalitet i 4K- og 8K HDR-produksjoner. Den støtter kommunikasjonsfunksjonene til EF-festet, med avansert metadatainnsamling med støtte for Cooke/i-teknologi. Det er det første Cine-Servo-objektivet som tillater ZEISS eXtended Data (XD) datautveksling når det brukes med et PL-fatning. Den har den samme 16-bits koderen som finnes i Canons Broadcast- og Cine-Servo-objektiver. Den kraftige avtakbare servomotoren sikrer god ergonomi og svært fleksibel betjening for regissører som liker håndholdt ENG/EFP-filming og dokumentarfilmskaping. Det gir også tilgang til mye tilbehør som trengs for filmproduksjoner.

En plug-in for live produksjon

Beregnet for EOS C500 Mark II- og EOS C300 Mark III-kameraene, øker EU-V3-utvidelsesmodulen sitt spesifikke potensiale innen liveproduksjoner og flerkamerafunksjonalitet. Den tilbyr en unik SDI-returfunksjon som tillater sanntidsovervåking av anskaffelsen av en live feed, fra en videomikser. Den tillater også støtte for Tally over Ethernet ved hjelp av XC-protokollen. SDI- og Tally-tilbakemeldingsfunksjonene er avgjørende for å informere operatøren når bildene tatt av kameraet er live og status under produksjonen. Objektivets fokusposisjon kan også vises på skjermen. Denne EU-V3-modulen kan kombineres med CN8x15 IAS S E1/P1-objektivet på et av de to kameraene den er beregnet for.

En ny 4K HDR-skjerm

DP-V2730 har et 4K UHD-panel og full skjermlysstyrke på 1000 cd/m² kombinert med Canons punktdimmingsteknologi for å oppnå et ultralavt svartnivå på 0,001 cd/m². Det er derfor et utmerket alternativ for både film- og TV-regissører. Denne 27-tommers (68,6 cm) skjermen tilbyr høy lysstyrke med minimalt med støy, noe som gjør den ideell for både sanntidsbruk og etterproduksjon. Den er Dolby Vision-sertifisert og har oppnådd Grade1A-klassifiseringen av EBU TECH3320i-standarden. Denne DP-V2730 har en HDMI-inngang og 12G-SDI-kontakter (4 inn og 5 ut) med mulighet til å sende ut 4K60P 4:2:2 10-bit eller 4K30P 4:4:4 12-bits signaler, som er ideell for sømløs integrering i flere arbeidsflyter. Den kan også pares med en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon, samt flere Canon-skjermer.

Cinema EOS-firmwareoppdatering for en ny horisont av muligheter

Denne oppdateringen forventes å forbedre mulighetene i TV-markedsområdene for mellomstore og små produksjoner, og direktesending. Den vil være tilgjengelig for kameraene EOS C500 Mark II og EOS C300 Mark III og vil tillate bruk i både live- og produksjonsopptak. Det inkluderer spesielt et tillegg av XC-protokollen, styrking av funksjoner knyttet til autofokus, 4-kanals lyddisplay og kompatibilitet med EU-V3.

Canon Frankrike-teamet inviterer deg til å oppdage disse produktene på SATIS 9. og 10. november i Docks de Paris.

akkrediter deg selv her