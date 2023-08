Ibn Malik aktiverte ved et uhell 4G i Tyrkia, og hun «besvimte nesten» da hun så regningen

I 5 minutter med video hadde tenåringen konsumert litt over 100 MB. Traumet er alvorlig for moren. «Vi er veldig langt fra fornuftigehun klaget.Neste morgen ringte jeg Base for å forklare feilen. Ved å sende bevis på at hotellet mitt var dekket av wifi. Men kundeservicen viste støtende likegyldighet.«

I dag, etter hjemkomsten fra Tyrkia, er Malek fortsatt under press. Men hun håper på en litt lykkelig slutt. «Jeg er klar til å betale for feilen, som en bot«, som du sier.»For eksempel 150 euro. Noe som ville være veldig stort for svært lite forbruk. Men hvis Base nekter, vil jeg be om en forskjell og forlate den faktoren med en gang.«

I samtalen med kundeservice ble det nevnt at det er aktivert en grense på 60,5 euro for å beskytte kunden. Dette ble ifølge operatøren fjernet manuelt. «12. mars 2023, klokken 18:05, deaktiverte kunden €60-blokken i My BASE-appen hennessier Coralie Mesirek, en talskvinne for Telenet-gruppen som Base er en del av.Dette er grunnen til at hun ikke ble utestengt da sønnen hennes aktiverte mobildata i Tyrkia.»

Hva er rådet til reisende utenfor EU?

På den essensielle siden tilbyr vi flere tips for å unngå ubehagelige overraskelser. «Vi bør være spesielt oppmerksomme på SMS-varslingsmeldingene vi sender til demRefererer til Coralie Miserque.Så snart kundene våre forlater EUs grenser, mottar de automatisk en SMS som informerer dem om roamingprisene. De mottar en SMS når de når 90 % og 100 % av standardgrensen for mobilt internett utenfor pakken, som er 60€. Da stenger vi automatisk tjenesten når den toppen er nådd.Ifølge Pace fikk Malik dette brevet da han kom på ferie 5. august.

BASE opplyser også at de gir sine kunder mulighet til å sette en forbruksgrense utenom abonnement. «Dette gir alle friheten til å velge hvor mye de ikke vil gå over hver måned utover prisen de betaler for pakken sin.sier taleren.

Det er også mulig å slette mobildata fra enheten eller direkte via appen.

Hvor i Europa kan du bruke smarttelefonen din gratis?

Det er 31 deltakende land i Europa uten roamingavgifter. Disse landene utgjør en region der abonnementer kan brukes som om du var i ditt eget land. Avtalen er forlenget til minst august 2032.

Dette er de 27 medlemslandene i EU:

Tyskland, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Kroatia, Danmark, Spania (og Kanariøyene), Estland, Finland, Frankrike (Guadeloupe, Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Martin), Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal (og Azorene, Madeira), Tsjekkia, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige.

3 europeiske land er lagt til disse 27 medlemslandene: Norge, Island og Liechtenstein.

Og til tross for Brexit, fortsetter også Storbritannia å «Roam Like At Home».

Hva er risikoen som bør unngås?

Den første er Sveits, et land i Sentral-Europa. Vi drar dit for å dra til Italia, spesielt. Så er det noen land på Balkan som Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania og Nord-Makedonia. legg til noen Østlige land: Moldova, Ukraina, Hviterussland. Og selvfølgelig må du huske at Tyrkia ikke er en del av EU, og heller ikke Russland.

Vær også nøye med å manuelt velge nettverket til operatøren i landet du er i, dette vil unngå å koble til et nettverk utenfor EU som vil være i nærheten (f.eks. når du er på en gresk øy nær den tyrkiske grensen).