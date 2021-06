Ibrahim Raisi, valgt president i Iran, involvert i masse henrettelser | Ibrahim Raisi

Hvis Joe Biden tror Vladimir Putin Fortjener å bli kalt en morder, Hans beskrivelse av 60 år gamle Ibrahim Raisi Valgt til president i Iran, Kan ikke skrives ut.

I 1988 ble Raisi, et juniormedlem i dødsgruppen i Teheran, anklaget for å ha planlagt å drepe 3000 mennesker. Henrettelsen ble utført da han var leder for rettsvesenet, men de ser på dette valget som en plattform for ham å bli leder når Ayatollah Khamenei dør.

Raisi var 28 på tidspunktet for massakren – Tehrans stedfortredende advokat, som sto på dødsrad for Teherans advokatgeneral, Mordesa Ezraki.

Handler på ordre fra den daværende øverste leder, den skjebnesvangre Ayatollah Khomeini, M.E.K. Selvinnlysende forræderiske handlinger på slutten av krigen. Alt som ikke droppet deres støtte til MEK ble ødelagt.

Slakterbutikken er satt i en 130-siders rapport skrevet av London-baserte menneskerettighetsadvokat Jeffrey Robertson QC. “De ble hengt fra et tau foran scenen i en forsamlingshall av fire kraner eller seks grupper om gangen.” De andre ble tatt ut om natten og skjøt på. Etter fullførelsen av MEK slukte revolusjonen kommunistpartiet og trotskistene.

Rises rolle som det mest juniorkomiteemedlem er kontroversiell. I en tale i mai 2018 bekreftet Ayatollah Hossein Ali Montessori sin tilstedeværelse da han insisterte på å unngå gruppen på møtet 15. august 1988, men la til: “I denne perioden [in question], Jeg er ikke domstolsleder. Rettssjefen avgir straffene, mens advokaten representerer folket. “

Det var på det møtet Montessori sa: “Jeg tror dette er den største forbrytelsen i Den islamske republikken. [1979] Revolusjon og historie vil fordømme oss for det. Historien vil skrive deg skyldig. Lydfil fra møtet frem til august 1988 Publisert På den offisielle nettsiden til Montessori drevet av hans familie og tilhengere 9. august 2016, men har siden blitt fjernet av Underretningsdepartementet.

Rices medskyldige oppsto aldri under de tre TV-debattene, kanskje fordi det handlet om noen vanlige iranere som anså MEK for å være terrorister, og når de ble undersøkt basert på resultatene, var de mer bekymret for boligpriser og arbeidsplasser.

Faren hans, som ble født i Mashad, Irans andre hellige by, fødestedet til den nåværende øverste lederen, og relativt nær grensen til Turkmenistan, døde i en alder av fem. Han ble umiddelbart valgt til justisminister i byen Karaj utenfor Teheran i 20-årene og utvandret senere til Teheran.

Raisi giftet seg politisk og lykkelig da han møtte datteren til Ayatollah Alam al-Hota, en annen fremtredende hersker over Mashad. Konservative Hota var i de politiske rettighetene til den fremtidige øverste lederen Khamenei på 1980-tallet. Hans kone, Jameela Alam, har vært professor ved Al-Hota University, og foreleste om hvordan samfunnsopplæring påvirkes av åndelig fattigdom.

Det var bare i det siste tiåret at Raisi ble Kamenis favoritt sønn. Han utnevnte ham i mars 2016 til å lede Astan Goods Razavi, en av Irans eldste og rikeste religiøse institusjoner. I 2017 ble han godkjent for å prøve å fjerne Hassan Rouhani fra kontoret den ene posten etter den andre, og til tross for sin 15,8m-stemme mottok Rouhani 57,1% av stemmene. Rices appell til arbeiderklassen vant ham bare syv provinser, som alle var øst for Iran, nær fødestedet hans.

I dette valget gjorde Raisi, beskyttet av beskyttelsen av andre konservative kandidater, visse forpliktelser for hvordan han ville bygge en sterk økonomi, eller forbedre boligene, og understreket sin kamp mot korrupsjon, inkludert i rettsvesenet. Men hans tid som leder for rettsvesenet var ikke preget av reform, til tross for løfter.

Gjennom kampanjen prøvde han å dempe image. “Jeg smakte fattigdom og hørte aldri om det,” sa han. Datteren hans, Rayhane Sadat Raisi, insisterte på et TV-chat-show om at faren var en snill mann.

Han møtte også ledende ledere i ledende reformistiske aviser, hvorav noen roste ham og oppfordret ham til å trekke seg. Overlevelsen av det semi-gratis internett i Iran var en av hans første eksperimenter.