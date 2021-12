Ibrahimovic ser tilbake på konfrontasjonen med Lukaku: «Du ser at han sendte meg et ritual».

Courier Della Serras intervju berørte mange emner, inkludert Sladon Ibrahimovic. Hans rivalisering med Lukaku i Roma. Det starter med partnerskapet deres i Milan og så mange vendinger under derbyet mellom Inter og AC Milan. De to hadde en stor konfrontasjon under et derby, som endte med at laget vant hele Roma bortsett fra Sloton.

Hvis de to angriperne hadde spilt i forskjellige kamper siden overgangen fra Belgia til Chelsea, ville kampen vært enda mer intens: “Jeg har en flott konto med ham”, erklærer Ibrahimovic. Og for å komme tilbake til denne konflikten som forårsaket den opphetede debatten i Italia, inntil opprinnelsen a Frontmaleri av San Siro: “Han angrep meg på et personlig nivå. Han tror han er rasende, han har et stort ego, og han er veldig sterk. Jeg angrep ham på hans svake punkt: morens ritualer. Han mistet vettet.”

Imidlertid begynner Sverige å tro at han faktisk blir målrettet av Romelus mor: “Vi tapte dette derbyet, og så ble jeg skadet, og mange andre merkelige ting skjedde. Du vil se at Lukaku sendte meg et ritual … Jeg ba noen trosfeller om å be for meg.” Han sløvet som et resultat.